Rachid Khelouiati repose à Sidi Fredj

Rachid Khelouiati a été inhumé hier au cimetière de la Bridja à Sidi Fredj, en présence d’une foule nombreuse.

Presque toutes les figures du sport et du football algériens, des politiques, des hommes de culture ainsi que des citoyens anonymes ont tenu à lui exprimer un dernier hommage. L’hommage que lui ont rendu tous ceux qui étaient présents est à la hauteur de l’homme qu’il fut et des principes qu’il a défendus durant sa longue et riche carrière. Son parcours comme militant, dirigeant et acteur du football fut exemplaire. Ses multiples passages comme dirigeant à l’USM Alger, mais surtout celui durant lequel il a dirigé la première Ligue nationale (LNF-1995), ont été marqués par un engagement infaillible en faveur du développement du football. Il a géré la ligue avec compétence et sans compromission.

Le jour où la tutelle a voulu lui imposer le changement de domiciliation d’un match de Nationale 1, il a démissionné. Il était de la trempe des hommes de conviction et de devoir. Il a servi le football loyalement, sans attendre le renvoi d’ascenseur.

Rachid Khelouiati est parti comme il a vécu. Sans bruit. Il aimait les petites gens qui, à leur tour, le lui rendaient bien. En ces temps de bruits et de vacarme, il n’est plus là pour prôner la sagesse comme il savait si bien le faire à chaque fois que le football se portait mal.

Adieu Si Rachid. Le football ne t’oubliera jamais car tu l’as servi sans calcul et sans rien attendre en retour.