Réagissez

Rachid Bouabdallah, ancien dirigeant à l’USM Alger et ex-membre du bureau fédéral sous la présidence de Mohamed Raouraoua, s’est éteint, hier à Alger, à l’âge de 80 ans.

Le défunt a toujours activé dans le monde du sport, au profit duquel il a mis ses compétences au service de son club de cœur l’USMA, et ensuite la Fédération algérienne de football (FAF), où il a été durant plusieurs mandats le juriste de l’instance faîtière au niveau de la commission de discipline. Homme affable, courtois, très disponible, il a apporté sa contribution à l’édification de l’arsenal juridique de la fédération. Il a entamé son parcours de dirigeant à l’USM Alger vers la fin des années 1960.

De nombreuses fédérations lui faisaient appel lorsqu’elles avaient un problème juridique qu’il réglait grâce à ses profondes connaissances du droit. Une profonde amitié le liait à feu Rachid Khelouiati depuis l’époque où les deux hommes avaient mis leurs compétences au service du club usmiste. Avec M’hamed Mokdad, ex-secrétaire général de l’USMA, ils formaient un triumvirat que la mort successive des deux premiers a mis fin à des années d’amitié et de travail commun.

La disparition de Rachid Bouabdallah est une perte pour le football national qui est, depuis hier, orphelin de la compétence d’un homme que le monde du football respectait beaucoup. A ses enfants, sa famille et ses proches, la rédaction sportive d’El Watan présente ses condoléances, partage leur douleur et prie Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»