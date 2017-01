Quelle explication pour Leekens ?

Réagissez

Le sélectionneur national, Georges Leekens, subira un examen de passage aujourd’hui à l’occasion de la conférence de presse qu’il animera, à partir de 11h, au centre de presse du complexe olympique Mohamed Boudiaf (OCO).

Ce qui paraissait n’être qu’une formalité pour un sélectionneur — communiquer la liste des joueurs retenus pour la CAN-2017 — s’est transformé en exercice ardu après la publication de la liste des 23 par la Fédération qui, du coup, l’a pris de vitesse, ne lui laissant pas le loisir d’annoncer lui-même la liste des heureux élus, comme elle l’avait annoncé sur son site officiel en milieu de semaine en indiquant que les noms des 23 joueurs seront dévoilés aujourd’hui, lors de la conférence de presse que donnera Georges Leekens.

Pourquoi la Fédération n’a-t-elle pas tenu son engagement ? quels sont les mobiles de ce revirement qui cachent mal le malaise qui entoure l’établissement de la liste des 23 joueurs inscrits sur les tablettes de la confédération africaine de football (CAF) dans le cadre de la CAN Total Gabon 2017 ? Ce n’est certainement pas Georges Leekens qui répondra à ces questions. S’il est interrogé sur ce chapitre, nul doute qu’il se contentera de botter en touche pour ne pas gêner son employeur, la Fédération. Sur le choix des 23 joueurs, le technicien belge fournira des réponses, mais reste à savoir si elles convaincront.

La non-sélection de Sofiane Feghouli et Carl Medjani, respectivement vice-capitaine et capitaine des verts, se taillera la part du lion au cours des échanges journalistes-Leekens. Les premiers voudront connaître les raisons de la mise à l’écart des deux cadres de la sélection. Habile dans cet exercice, le sélectionneur n’aura pas de mal à justifier ce choix (son choix ?) arguant que Feghouli ne joue pas beaucoup avec son club West Ham (explication recevable), alors que Medjani traverse une mauvaise passe. Pourtant, Feghouli n’est pas le seul joueur qui dispose d’un faible temps de jeu en club. Le gardien Raïs M’bolhi, lui, garde très rarement la cage d’un club sans que cela ne modifie son statut en équipe nationale où il est, depuis longtemps, un inamovible titulaire. Deux poids, deux mesures ? Cela ne semble déranger personne, même des entraîneurs qui s’échinent à justifier et expliquer cette grave entorse aux principes et critères qui sont pris en compte au moment de sélectionner des joueurs. La liste des 23 joueurs communiquée par la Fédération est-elle le fruit du choix exclusif du coach ? Beaucoup en doutent.

Dans le giron de la sélection, il se murmure qu’il y aurait d’importantes divergences entre les membres du staff technique sur le choix des joueurs. Il paraît même qu’avant de rentrer en Belgique pour passer les fêtes de fin d’année en famille, Georges Leekens aurait établi la liste (définitive) des 23 joueurs que d’autres ont allongée à 27 avant de balancer la liste officielle des 23 joueurs retenus quelques heures avant le retour de Georges Leekens à Alger.

La conférence de presse d’aujourd’hui lèvera-t-elle le voile sur tous ces épisodes ? Pas sûr.