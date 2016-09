Quel avenir pour le stade d’Aswel ?

Réagissez

Stade Aswel de Tikjda

Le stade Aswel à Tikjda est toujours dans l’attente de sa prise en charge par les pouvoirs publics, à qui il a été cédé par le Comité olympique algérien (COA) en 2007.

Les bâtiments qui jouxtent l’enceinte ont été réhabilités à l’époque, mais depuis, aucun aménagement nouveau n’a été opéré. Pourtant, au moment de la cession, des responsables du sport algérien avaient promis la construction de salles omnisport et de terrains de proximité ainsi que le réaménagement du terrain de football et la réalisation d’une tribune pour permettre aux populations locales et aux clubs de la région d’accéder aux bienfaits du sport.

Au grand dam de ces populations, aucune de ces promesses n’a été tenue et toutes ces structures construites ou réaménagées avec une abnégation de tous les instants se sont retrouvées à l’abandon. Avant la réhabilitation du site, la préparation en altitude de nos athlètes se déroulait, jusque-là, à l’étranger. Pour rappel, l’opération a été lancée en 2003 avec la construction d’un stade aux normes olympiques sur le prestigieux site Aswel et la réhabilitation des bâtiments d’hébergement.

Le CIO, l’IAAF et des sponsors algériens avaient contribué à la réalisation de ce projet ambitieux qui venait combler un vide dans le parc des infrastructures sportives du pays. A cause des problèmes d’ordre administratif et de querelles intestines regrettables ayant empêché ce stade de fonctionner correctement, le Comité olympique algérien, sur décision de son comité exécutif, avait cédé, en son temps déjà, l’infrastructure aux pouvoirs publics.

Ainsi, depuis 2007, le COA n’assume aucune responsabilité dans la gestion de cette importante infrastructure sportive. La réalisation de ce stade s’est faite, à l’époque, avec l’accord de toutes les parties concernées par la protection de l’environnement et la valorisation du massif du Djurdjura. Le choix du site d’Aswel s’est fait en présence et avec l’accord d’authentiques champions et de hauts responsables ; il répondait, en effet, à toutes les conditions requises pour une préparation athlétique optimale exigée par le sport de haut niveau.

Le site a été officiellement inauguré par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Yahia Guidoum, le 14 juillet 2005, entouré des responsables du Parc national du Djurdjura et des autorités locales. Cet ouvrage de préparation en altitude, que recommandaient déjà les responsables du sport africain ainsi que ceux de la Fédération internationale d’athlétisme qui l’avaient visité, faisait la fierté du sport algérien.

Il faisait partie d’un ensemble homogène comportant l’hôtel de Tikdja et une aile du CNLST (brûlé et saccagé par les hordes terroristes durant la sinistre décennie noire) que le COA a entièrement rénové et aménagé pour accueillir nos sportifs, qui avaient d’ailleurs commencé à fréquenter cette admirable destination redevenue un havre de paix grâce aux sacrifices de l’instance olympique algérienne, aidée en cela par les walis de Bouira et de Tizi Ouzou et les autorités locales qui n’ont pas démérité pour que ce projet rehausse la notoriété de cette magnifique zone du Djurdjura. Notons au passage que lors des travaux de réaménagement, deux cadres sont morts tragiquement dans l’exercice de leurs fonctions et qu’une autre personne a été défigurée à la suite d’un accident de la circulation survenu à l’occasion d’une visite de chantier.