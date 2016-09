Réagissez

L’élimination des U17 et U20 des CAN respectives des deux catégories a relancé le débat sur la sempiternelle question :

«Que faut-il faire pour arriver à monter des sélections de jeunes compétitives, au moins sur le plan continental ?» Sur le sujet, d’une actualité brûlante après les deux derniers échecs, deux visions dominent.

Celle préconisée par la Fédération, à savoir faire appel à des entraîneurs étrangers et leur confier la mission de diriger les sélections de jeunes. La seconde, qu’épousent beaucoup de coachs algériens, consiste à tracer d’abord les contours d’une politique de formation sérieuse et non pas conjoncturelle décidée à la hâte au lendemain d’échecs et de défaites.

Recruter un entraîneur étranger pour lui confier la direction d’une sélection juvénile est loin d’être un gage de succès et de réussite. Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, ne partage pas cette conviction. Il l’a réaffirmé lors de son passage à l’émission «Football magazine» de la Chaîne 3, vendredi dernier. Pour lui, la solution aux ratages répétés des jeunes sélections dans les compétitions continentales consiste à confier leur destinée à des techniciens étrangers.

Cette approche manque de profondeur dans l’analyse des raisons objectives qui ont constamment débouché sur des situations d’échec. Le problème n’est pas aussi simple et nécessite une toute autre réflexion et approche. L’amélioration des performances des sélections de jeunes n’est pas liée à l’identité ou à la nationalité des sélectionneurs. Elle est étroitement conditionnée par l’existence, ou pas, d’une politique, d’une stratégie mûrement réfléchie accompagnée des moyens appropriés réunis à l’avance et mis au service des jeunes.

Croire un instant que par la seule magie de la présence d’un coach étranger la situation va s’améliorer, sera meilleure, est un leurre. Le meilleur sélectionneur du monde ne fera pas mieux que les coachs algériens qui se sont succédé à la tête des sélections de jeunes parce que le mal est plus profond que le croient ceux qui ne veulent pas voir en face la triste réalité du football algérien. Sans un vrai travail à la base, point de salut. Responsables et dirigeants répugnent à s’inscrire dans ce registre parce que cela exige d’eux des sacrifices, des années de labeur, loin des feux de la rampe et de l’exposition médiatique.

Alors, en quoi peut être utile un coach étranger si les jeunes footballeurs n’ont pas bénéficié à la base d’une très bonne formation ? Il est peut-être temps d’appréhender autrement et plus sérieusement le chapitre de la formation et de laisser définitivement de côté les approches déconnectées de la réalité.