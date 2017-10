Réagissez

Ce qui se passe dans les couloirs de la FAF en relation à l’arbitrage, comme chuchotements, «réajustements», revirements avec des «volte-face» répétées sont devenus à la longue harassants, incarnant désormais de la surenchère parmi les arbitres qui devient une mauvaise habitude. Car l’attente d’un demain incertain entraîne l’inquiétude et sera naturellement suivie de lassitude. Parmi eux, il y a certains qui menacent — selon des assurances reçues — qu’ils vont réoccuper les devants des désignations avec le changement attendu ( !?) qui interviendra incessamment. Ceci aura (tôt ou tard) comme effet de perturber la bonne et satisfaisante dynamique enclenchée de bonnes prestations arbitrales depuis le début (5 journées) de la présente saison. Et même avec cette situation instable, nos équipes d’arbitres se sont globalement affirmées d’une manière palpable.

Evidemment, les erreurs d’arbitrage — à influence directe sur les résultats des matchs, sont minimes au vu du nombre de journées de championnat dans toutes les divisions rattachées à la CFA disputées à ce jour avec objectif de les réduire à néant pour la suite — font et feront, de par le monde footballistique, partie de l’arbitrage et de son paysage. La prestation arbitrale d’ensemble depuis le début de cette saison, et de l’avis même de la grande majorité des clubs ainsi que des observateurs initiés, a été satisfaisante à plus d’un titre avec un rajeunissement progressif savamment bien opéré. A rappeler que plusieurs examens de probité ont été subis par les arbitres avec succès sur certains matchs à haute et forte sensibilité. L’arbitrage a fait et laisse globalement bonne impression. Depuis le début de cette saison, il ne s’est pas fait pression. Pourvu que ça dure. La machine a besoin d’être encouragée à persévérer dans cette (bonne) dynamique.