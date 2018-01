Que cache l’état d’abandon de cet espace ?

Réagissez

La colère gronde du côté de Garidi à cause du sort réservé au terrain de football situé à proximité du barrage fixe de la police, du quartier, de la cité et du cimetière de Garidi.

L’aire de jeu totalement abandonnée est dans un état lamentable, inexploitée, pas entretenue du tout et a fini par prendre des allures d’un no man’s land.

Des citoyens et riverains s’interrogent sur les raisons qui sont à l’origine de cette situation. Alors que les associations sportives de Kouba souffrent le martyre à cause de la faiblesse des infrastructures sportives, l’aire de jeu de Garidi est abandonnée à son triste sort, au grand dam des jeunes et des équipes sportives. Il y a quelques années, le terrain a bénéficié de la pose du tartan, à la grande satisfaction des sportifs. Mais la joie fut de courte durée.

La pelouse a été rapidement enlevée à cause d’un affaissement d’une petite partie du terrain. Les rouleaux de tartan enlevés et entreposés aux limites du terrain sont partis en fumée.

Un soir, le feu s’est déclaré à cet endroit et les rouleaux de tartan ont été entièrement brûlés. Depuis, plus rien n’a été fait sauf… transformer le terrain en braderie une ou deux fois par an. Aujourd’hui, le stade renvoie une image de désolation. Il est déserté par les jeunes qui avaient l’habitude d’organiser des tournois de quartiers. Le soir, les joueurs de l’IRGK (Garidi) s’entraînent dans l’obscurité sans aucune condition de sécurité sur une surface où les trous et cailloux se disputent l’espace.

La commune de Kouba, la wilaya d’Alger et la DJS d’Alger resteront-elles encore sourdes aux appels qui émanent de citoyens de Garidi et

Kouba qui réclament le règlement du dossier afin que la jeunesse puisse de nouveau disposer d’une petite infrastructure sportive à même de répondre à leurs (grandes) attentes en la matière ?

Ce terrain peut être utilisé pour les entraînements et les compétitions de jeunes, si des travaux sont entrepris pour régler le problème du petit affaissement d’où jaillit l’eau d’une probable petite source, la pose, de nouveau, d’une pelouse et l’installation de l’éclairage. Cela soulagera grandement les utilisateurs, sans oublier le stade Benhaddad qui devrait rouvrir ses portes très prochainement, à moins que… ? En effet, beaucoup de Koubéens s’interrogent sur les (vrais) mobiles qui seraient derrière la situation qui prévaut au niveau du terrain de football à Garidi.

Beaucoup sont convaincus que cet espace est convoité par des cercles et parties qui pèsent de tout leur poids afin que la situation reste en l’état jusqu’au jour où le terrain sera attribué pour la construction de bâtisses qui feront la fortune de petits malins qui seront arrivés à leurs fins.