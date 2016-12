Réagissez

Le tirage au sort des 16es et des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, effectué hier, a donné lieu à quatre rencontres entre des équipes de premières divisions (USMH-OM, JSS-CC, USMBA-RCR et USMA-CAB) et d’autres rencontres intenses et équilibrées, à l’image de celles qui opposeront, d’un côté l’ASO Chlef au MC Oran, le leader de la Ligue 1, et de l’autre le MC Saïda à l’USM Blida qui jouent les premiers rôles en Ligue 2.

Les matches auront lieu les 15, 16 et 17 décembre sur le terrain du premier tiré. Le vainqueur de l’édition précédente, le MCA, se déplacera à Frenda pour y affronter l’équipe locale, alors que le malheureux finaliste se déplacera à Tighennif pour faire face à l’IST.

Les 8es de finales ont également donné lieu à des rencontres intéressantes à suivre, telles que celle qui opposera le vainqueur du match USMBA-RCR à celui de USMA-CAB.

L’ESS si elle parvient à franchir le cap de la surprise de cette édition, le DRB Staouéli, accueillera le vainqueur entre la JSS et le CSC dans un autre match explosif.

Les 8es de finale sont programmées les 27 et 28 décembre. Selon les organisateurs, l’USMH et le DRBT ne recevront pas sur leur terrain les matchs des 16es de finale face respectivement à l’O Médéa et l’ES Sétif.

16es de finale

1- USMH – O Médéa

2- FCB Frenda – MCA

3- JS Saoura – CS Constantine

4- Nasr El Fedjoudj – USM Annaba

5- USM Bel Abbès – RC Relizane

6- US Tébessa – RCB Oued R’hiou

7- MB Rouisset – JS Kabylie

8- USM Alger – CA Batna

9- CRB Hennaya – CA Bordj Bou Arréridj

10- IRB Khenchela – Paradou AC

11- CAM Skikda – US Beni Douala

12- MC Saïda – USM Blida

13- CR Belouizdad – US Chaouïa

14- DRB Staoueli – ES Sétif

15- ASO Chlef – MC Oran

16- IS Tighennif – NA Hussein Dey

8es de finale

V 5 – V 8

V 10 – V 16

V 12 – V 13

V 15 – V 6

V 7 – V 4

V 14 – V 3

V 9 – V 1

V 2 – V 11