Quand suspicions et doutes minent la compétition

«Qui sème le vent récolte la tempête.» Quand on provoque le désordre par les différentes formes de violence (accusations, menaces, passage à l’acte, injustice et autre mauvaise gestion de la compétition), il faut s’attendre à de fâcheuses conséquences. Désormais, c’est le décor planté chaque week-end, et le «spectacle» présenté à la famille du football. Plus aucun acteur (joueur, dirigeant, arbitre, responsable d’institution, etc.) sur ou en dehors des terrains n’est épargné par la suspicion.

A partir du moment où dans un conclave officiel, certains responsables de club n’hésitent pas à reconnaître publiquement que toute la sphère footballistique est gangrenée par le jeu malsain des coulisses.

Du coup, aucun résultat technique acquis sur le terrain n’est et ne sera accepté sportivement. Même les décisions justes (accorder ou refuser des penalties et buts, avertir ou exclure des joueurs) prises par les équipes arbitrales suscitent des débats aux relents de scandales.

Il est vrai que les erreurs d’«appréciation» qui abondent, associées à une gestion approximative de la compétition, ont favorisé l’instauration de ce climat où on ne sent qu’odeur nauséabonde et on n’entend qu’invective.

La meilleure illustration de ce climat de suspicion entraînant le doute a été (encore une fois) exprimée lors du derby algérois ayant opposé le CRB au MCA. Car, au moment où l’arbitre et son assistant venaient (à juste titre et à raison) d’annuler le but égalisateur marqué dans les ultimes moments du match par Laribi (CRB), qui était en position de hors jeu très évidente confirmée par les images TV, les joueurs et le banc du CRB, croyant à une injustice, se sont rués sur l’assistant Bounoua, concerné par l’action, pour contester son signalement refusant la réalisation. Ceci a contraint le directeur de jeu, l’international Lotfi Bekouassa, gagné par le doute, d’aller et venir devant son assistant et appuyer sur son oreillette pour mieux écouter une confirmation nette sur le but refusé d’un de ses collaborateurs et éviter une fin de saison similaire à celle de ses collègues ayant eu à prendre des décisions contraires. La suspicion laisse planer le doute.