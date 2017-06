Quand le MJS fait fi de ses prérogatives

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports sous le feu des critiques

Dans le sport algérien, il y a comme une histoire sans fin. Alors que l’on croyait enterrées les affaires de litiges entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement sportif national, incarné par le Comité olympique algérien et les Fédérations sportives, elles sont réapparues avec force depuis que le processus de renouvellement des directions des instances sportives a été entamé au début de cette année. La loi 13-05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives se voulait être un texte qui redéfinit les relations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement sportif national.

On parle trop de tutelle du MJS vis-à-vis des Fédérations sportives alors que les deux parties doivent être comprises comme partenaires œuvrant pour les mêmes buts : le développement du sport et l’épanouissement des athlètes. L’article 96 de la loi cité plus haut indique que «les relations entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale obéissent aux lois et règlements en vigueur et s’inscrivent dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des lois et règlements en vigueur et des règlements sportifs internationaux, notamment la charte olympique et les principes de bonne gouvernance». Les deux entités doivent marcher la main dans la main et non l’une sous la coupe de l’autre en lui dictant tout ce qu’elle doit faire sous prétexte qu’elle lui donne l’argent nécessaire pour son activité. On croirait que les sous versés au mouvement sportif national sont ceux du MJS alors qu’en réalité celui-ci n’est qu’un intermédiaire.

L’argent est, en effet, celui de l’Etat et des collectivités locales, lui-même puisé dans le Trésor public alimenté par les contribuables algériens (article 98 de la même loi). Il faut dire que depuis le début de 2017, on a assisté à une véritable mainmise du MJS sur les opérations de renouvellement des instances sportives. Ce département ministériel est allé jusqu’à suspendre un président nouvellement élu (celui de la boxe) alors que cette tâche revient à l’organe qui l’a élu, c’est-à-dire à l’assemblée générale de la Fédération.

Dans un sport comme le karaté, on s’est permis d’installer un directoire, une structure non reconnue par les textes en vigueur, nationaux ou internationaux. Alors que l’article 95 de la loi sur le sport parle de «retrait de la mission de service public ou de la reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général en cas de défaillances et de dysfonctionnements avérés et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives». Cette démarche autoritaire a ramené le mouvement sportif national plusieurs années en arrière au désavantage du sport algérien, alors qu’on exige les athlètes les meilleurs résultats avec des moyens souvent dérisoires. Lors de sa récente et rare intervention, le directeur général des sports au MJS, Abdelmadjid Djebab, avait affirmé : «Malgré l’absence d’un président élu, les escrimeurs et escrimeuses ont pu prendre part à des compétitions internationales.» Si c’est le cas, qui dirige donc la Fédération algérienne d’escrime ?