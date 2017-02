Réagissez

Berraf remettant à Makhloufi le trophée des Algerian...

Berraf remettant à Makhloufi le trophée des Algerian Olympic and Sports Awards 2016

Le gouvernement veut-il prendre ses distances avec le mouvement sportif national ? Du moins, à la veille de l’entame du processus de renouvellement des instances sportives.

Nul ne peut l’affirmer, mais l’absence des ministres, notamment celui de la Jeunesse et des sports, jeudi dernier, à la soirée des Algerian Olympic and Sports Awards 2016, organisée par le Comité olympique algérien (COA), en partenariat avec son sponsor majeur Mobilis, pour récompenser les meilleurs athlètes de l’année, n’est pas passé inaperçue. Pourtant, l’événement, qui est à sa troisième édition, se veut être un rendez-vous des plus importants pour le mouvement sportif national.

Bien évidemment, les absences ont été officiellement «justifiées». Le ministre de la Jeunesse et des sports, qui avait reçu une invitation, s’est «excusé», affirme-t-on, de ne pouvoir y assister pour des raisons «personnelles». Le lendemain, il avait pris part à la salle OMS du stade du 1er Novembre, à Tizi Ouzou, à un tournoi de football organisé à la mémoire du chanteur Matoub Lounès. Les seuls «officiels» qui ont pris part à l’événement sont le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et le conseiller à la présidence Mohamed Benamar Zerhouni, qui a reçu, pour le compte du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «le prix de la reconnaissance olympique et sportive nationale» qui lui a été remis par le Comité olympique.

Autre élément à signaler, le fait que la Télévision nationale a, apparemment, annulé la retransmission en direct de la soirée. Des informations avaient fait état dans un premier temps de la décision prise par les responsables du service sport de l’EPTV de diffuser l’Algerian Olympic and Sports Awards 2016 sur trois chaînes. Mais la veille, les employés qui allaient se charger de cette mission ont reçu l’instruction de ne procéder qu’à une simple couverture.

Il y a lieu de rappeler, par contre, que les officiels étaient présents en force lors des deux précédentes éditions. En 2014, pour sa «première», le COA a pu compter sur la présence de deux ministres, celui des Sports, Mohamed Tahmi, et de la Communication, Hamid Grine, du président de l’Assemblée populaire nationale, Larbi Ould Khelifa, ainsi qu’en tant qu’invités, le général-major Meguedad Benziane (sport militaire) et le général-major Hamel Abdelghani (Directeur général de la Sûreté nationale), qui ont reçu chacun le «prix spécial de l’excellence».

L’année passée, lors de la deuxième édition, il y avait eu le successeur de Tahmi à la tête du département des Sports, Ould Ali El Hadi, Grine, mais aussi Mounia Meslem, ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, et Mme Tagabou, déléguée auprès du ministère du Tourisme chargée de l’Artisanat.

En somme, il est clair que cette troisième édition des Awards sportifs n’a pas bénéficié d’une similaire «attention» de la part des membres du gouvernement, même si rien n’indique, jusque-là, qu’il y a une quelconque «tension» entre les autorités et le Comité olympique. La lecture qui peut être faite est que le gouvernement, mais surtout le ministère des sports, ne veut surtout pas s’«impliquer» d’une manière ou d’une autre dans les courses électorales à la tête des Fédérations et du Comité olympique. Une présence en force des membres de l’Exécutif à la soirée des «Awards» aurait était perçue comme un «soutien» à l’équipe dirigeante actuelle du COA.