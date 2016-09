Profonde crise financière et grève en perspective

Réagissez

La glorieuse équipe de handball du MC Saïda

La glorieuse équipe du MC Saïda handball évoluant en excellence, et qui, malgré les difficultés financières, a réussi à remporter la dernière coupe d’Algérie grâce à la détermination et la ténacité, se retrouve actuellement dans une situation peu enviable et fort déplorable.

La crise organisationnelle étant réglée avec l’élection officielle d’un nouveau président le 7 août 2016, en la personne de Chebli Said, le Mouloudia se trouve toujours confronté aux sérieux problèmes financiers qui menacent sérieusement sa survie. En effet, Chebli dira: «Nous sommes à la veille d’un match décisif de la super coupe opposant le GSP, le champion de la saison écoulée, au MCS, détenteur de la coupe d’Algérie, match prévu à Alger le 9 septembre. Avec mes propres moyens financiers, j’ai organisé un stage de 10 jours à Souidani Boudjemaâ.

Depuis le 18 février 2016, il y a eu beaucoup de promesses mais rien de concret, nous sommes en contact avec les autorités qui ont promis de revoir la subvention du fonds de wilaya réduite à 4 millions de dinars au lieu de 12 millions régulièrement perçue depuis de longues années par le Mouloudia, dès l’adoption du budget supplémentaire, mais là aussi nous n’avons rien vu».

Et d’ajouter : «Les joueurs n’ont pas été payés depuis 5 mois, ils ont déjà entamé une grève et ont repris le 14 août après d’intenses négociations reportant leur grève pour le 7 septembre s’ils ne perçoivent pas leurs arriérés. On a des dettes de 1,3 milliard de centimes. Il s’agit d’un club amateur».

Et de conclure : «Nous allons représenter notre pays au Maroc pour la Coupe d’Afrique et en Jordanie pour la Coupe arabe, soit en tout, y compris le championnat, 3,7 milliards de centimes. A la veille de l’Aïd, nos joueurs n’ont même pas été payés pour nourrir leurs familles, ils ont honoré leur contrat avec d’excellents résultats, c’est à la wilaya de faire le nécessaire, de tenir ses engagements et non de se contenter de promesses vaines.»