Prestation de tout premier ordre de Sidi Alioum

La première manche de ces demi-finales de Ligue des champions d’Afrique ayant opposé l’USMA au WAC s’est déroulée au temple du 5 Juillet avec des gradins superbement remplis et bien colorés.

Quant à la pelouse, qui en dépit des «reprises» opérées a été un handicap pour les joueurs qui devaient faire le jeu du fait qu’ils étaient à chaque fois en difficulté de coordination de mouvements et perdant leurs équilibres et appuis sur les côtés. L’arbitre du match, le Camerounais Sidi Alioum (35 ans) à la stature imposante, international depuis 2008, candidat en force au prochain Mondial, que d’aucuns lui collent un qualificatif (négatif) à son nom de famille de «Néant». Au bout de la première mi-temps, il a régné en maître des lieux en marquant son territoire par une présence physique et un placement et positionnement en mouvement obéissants à une tactique stratégique, aidé en cela par deux assistants de grande valeur en maîtrise et concentration, avec des signalements ordonnés et méthodiques.

Côté gestion disciplinaire, 2 cartons jaunes justifiés (1 pour chaque club) furent sans hésitation aucune signifiés appuyant sa dimension autoritaire. En 2e période, 3 autres cartons fort mérités dont 2 à l’USMA, surtout à Chafai qui a failli disjoncter.

Espérons seulement que la CAF désignera un arbitre de même niveau technique et d’honnêteté pour le match retour, juste pour une question d’équité.