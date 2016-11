Pression «occulte» contre Amrani

Réagissez

Abdelkader Amrani, entraîneur de l’ESS

Une crise multidimensionnelle non déclarée secoue depuis un certain temps la maison Entente, où beaucoup de choses ne tournent pas rond.

En plus des déficits financiers générés par la sortie prématurée de la Ligue des champions et une importante masse salariale, injustifiée par le niveau et le rendement de certains «pros» émargeant mensuellement à plus de 2,5 millions de dinars, le parasitage de l’environnement immédiat du onze habité, plus que jamais, par le doute envenime le climat de la locomotive du sport sétifien.

Faisant face à une campagne de dénigrement bien orchestrée par des forces occultes, le coach ententiste, Abdelkader Amrani, accuse le coup. Accompagné de son manager, le technicien provoque une réunion avec le premier responsable du club, Hassan Hamar, qui essaye de calmer la situation. «Harcelé» par les forces occultes qui font la pluie et le beau temps à l’Entente, où le recrutement et le limogeage des entraîneurs sont dictés par ces décideurs de l’ombre, Amrani décide de claquer la porte. Comme un malheur n’arrive jamais seul, l’entraîneur qui a voulu rétablir la discipline faisant la force de l’Entente au temps du défunt Mokhtar Aribi, bute sur l’amateurisme de certains «cadres», n’admettant ni la rigueur ni les exigences du véritable professionnalisme.

La résistance des «pros» s’est répercutée sur le rendement et les résultats de l’équipe, disposant pourtant d’un effectif en mesure de tenir la route du championnat. La méthode Amrani prônant rigueur et sérieux a, le moins qu’on puisse dire, déplu à des joueurs qui voudraient tant renouer avec le dilettantisme des dernières années. Celle-ci était, faut-il le rappeler, marquée par les dépassements de certains joueurs «exemptés» de sanctions. Avec les contraintes financières que connaît actuellement le club, Hamar ,qui a été sans nul doute informé du «vacarme» causé à la mi-temps du dernier ESS-SCMO par Amokrane n’ayant pas accepté son remplacement, devait conforter son coach, victime d’une cabale ne disant pas son nom.

D’autant plus que les décideurs de l’ombre ont juré de dégommer l’ex-coach du MOB. Bénéficiant de complicité de l’intérieur de la maison, les forces occultes ont nous dit avoir pris attache avec un ex-entraîneur sous contrat à l’étranger. En laissant le champ et la voie libres à des gens mus par des intérêts occultes, les dirigeants de l’ESS ont cédé une bonne partie de leurs prérogatives à ces tireurs de ficelles connues et décriées par les Ententistes, les vrais.