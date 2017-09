Prendre option dès le match aller

Réagissez

Soustara devra se montrer plus efficace que lors de sa sortie face...

Soustara devra se montrer plus efficace que lors de sa sortie face à Ferroviario da Beira

L’USM Alger affrontera le Widad de Casablanca (WAC) pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique demain à 18h au stade du 5 Juillet d’Alger.

Un match extrêmement difficile pour les Algérois obligés de prendre le dessus, et d’une manière significative, lors de cette première empoignade, afin d’aborder la rencontre retour, prévue le 20 ou 21 octobre à Rabat. Le WAC n’est pas inconnu pour les Rouge et Noir, puisqu’ils ont eu à l’affronter plusieurs fois par le passé, même si les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en cette prestigieuse compétition. Et il faut le dire, c’est le club marocain qui a l’habitude de l’emporter.

Cela s’est passé en 1999, en Coupe de la CAF, et en 2002, en Coupe des vainqueurs de coupes. En 2008, en Coupe arabe des clubs champions, l’USMA s’est imposée en aller et retour, dans la phase de groupes, face au WAC, mais c’est ce dernier qui s’est finalement qualifié au prochain tour. En somme, l’USMA devra vaincre le signe indien et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Widad de Casablanca.

Bien évidemment, le staff technique, dirigé par le Belge Paul Put, aura fort à faire, au Centre technique national de Sidi Moussa, où le club est en préparation depuis deux jours afin de combler les lacunes constatées lors des derniers matchs. Au tour précédent, face au club mozambicain de Ferroviario de Beira, notamment à l’occasion du match retour qui s’est joué à Alger (0-0), les Usmistes n’ont guère été convaincants. Ils n’ont dû leur qualification qu’au nul du match aller (1-1).

A cet effet, il y a fort à parier que le coach procédera à des changements dans l’effectif. Belghit, Hamzaoui et Sayoud vont, selon toute vraisemblance, faire leur entrée en tant que titulaires. Le staff technique est conscient que face au WAC, il est impératif de redynamiser le bloc offensif. Si le représentant algérien évoluera face au WAC comme il l’a fait lors de son dernier match, il est clair qu’il aura d’énormes difficultés pour l’emporter. En dernier lieu, il est utile de signaler que la CAF a désigné un trio camerounais pour arbitrer cette rencontre. L’arbitre principal n’est autre qu’Alioum Néant.