Le Mouloudia d’Alger renouera avec la compétition africaine, à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, ce soir (20h45), au stade du 5 Juillet, en accueillant les Tunisois du Club Africain.

Un derby maghrébin entre deux équipes qui entament très mal leurs championnats respectifs, faisant que cette empoignade est très particulière pour les deux formations, qui en sus de vouloir prendre option pour le carré d’as de la Coupe de la CAF, aspirent à prendre un nouveau départ en championnat. Les Algérois, sous la conduite du Français Bernard Casoni, qui restent sur deux faux pas en championnat (un nul et une défaite à Alger), doivent se réveiller et les attaquants très discrets en trois rencontres de championnat sont contraints de trouver la faille s’ils aspirent à réaliser leur premier objectif de la saison, à savoir atteindre la finale de la compétition africaine.

«On est déçus après une défaite, mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras. Il vaut mieux enchaîner maintenant par un autre match de la Coupe d’Afrique», estime à ce propos le coach du MCA, en ajoutant que son équipe est mieux préparée, mettant en exergue le fait qu’il a «dégagé son équipe-type à l’issue des trois premières sorties». «Les matchs ne se ressemblent pas et la Coupe d’Afrique est une autre motivation», dira Casoni, confiant. Un coach mise d’ailleurs sur la mauvaise passe que traverse le Club Africain et de ses deux ex-internationaux algériens Chenihi et Belkhiter, très mal en point en championnat avec deux défaites de suite.

Une situation qui oblige l’entraîneur italien des Tunisois, Marco Simone, à trouver les solutions pour accrocher le MCA, et prendre option avant la joute retour prévue le 26 de ce mois à Tunis. Un beau derby en perspective, sous la conduite d’un trio arbitral marocain, mais avec un seul bémol : l’état de la pelouse du 5 Juillet, qui pour son premier match de la saison inquiète les Algérois, comme l’a relevé, hier, le coach adjoint du Mouloudia, Rafik Saïfi, en estimant que le stade n’est pas prêt pour accueillir de match.