La première phase du championnat wilaya de rugby à sept toutes catégories aura lieu demain au complexe sportif de proximité de Hai Fellaoucen (ex-El Barki) d’Oran, a appris l’APS mercredi auprès des organisateurs.

Cette compétition non- stop d’une journée, organisée par la ligue oranaise de rugby en collaboration avec la Fédération algérienne de rugby, verra la participation de huit formations affiliées à la ligue oranaise, à savoir Miloua, Sporting de Seddikia, Chabab Hassi Bounif, Stade Oranais, l’Olympique de Misserghine, Rugby club d’Arzew, AS Bushido et Torro rugby club.

Cette phase wilaya prévoit trois tournois qui auront lieu les mois d’octobre, novembre et décembre. A l’issue de ces trois tournois, les meilleurs clubs dans chaque catégorie disputeront au mois de mars la phase régionale. Toutes les rencontres dans les différentes catégories seront disputées à 7 joueurs et seront dirigées par des arbitres formés par la Fédération algérienne de rugby.