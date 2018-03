Première défaite de l’ère Madjer

Réagissez

Riyad Mahrez a été l'une des rares satisfactions de...

Graz-Liebenau Stadion (Autriche)



Arbitre : Wienberger (Autriche)

Buts : Chafai (56’) Algérie - Azmoun (11’), Taremi (19’) Iran

Averts : Slimani, Chafai, Bounedjah, Mandi (Algérie)

Algérie : Chaouchi, Boukhanchouche, Mandi (C), Bensebaini, Chafai, Medjani (Slimani 63’), Soudani, Mahrez (El Melali 67’), Ferhat, Bounedjah (Abid 82’), Hanni (Benmoussa 33’)

Entr. : Rabah Madjer

Iran : Beiranvand, Montazeri, Ghafouri, Khanzadeh, Ansarifard (Razaei 70’), Taremi (Amiri 38’), Haji, Safi, Azmoun (Ibrahime 61’), Ezatolahi (Shojaei 46’), Jahanbakhsh (Ghodos 79’)

Entr. : Carlos Queiroz

L'Algérie a concédé, hier, sa première défaite sous la coupe de Rabah Madjer en s’inclinant sur le score de 2 à 1 devant l’Iran qui, certes, n’est pas une grosse cylindrée, mais était mieux organisé sur le terrain. Les Verts ont débuté le match avec un système de jeu différent de celui adopté face à la Tanzanie. Malgré un renforcement du compartiment défensif avec quatre joueurs et Carl Medjani en sentinelle, les Verts ont encaissé deux buts durant les 20 premières minutes sur des erreurs de placement et de marquage.

Azmoun a ouvert la marque de la tête sur un centre d’un coéquipier (11') profitant de la passivité de Ferhat, aligné comme latéral droit. Huit minutes plus tard, Taremi a doublé la mise sur un but «gag» après un cafouillage entre trois défenseurs algériens et la passivité de Mandi. L’attaquant iranien s’est engouffré facilement dans la surface de réparation avant d’éliminer le portier Chaouchi et mettre le ballon au fond des filets. Auparavant, Soudani seul face au gardien Beiravand a raté l’occasion de niveler la marque. Avec la production en demi-teinte des joueurs où seul Riyad Mahrez a tenté quelques incursions et servi idéalement ses coéquipiers, l’entraîneur Rabah Madjer a rapidement effectué son premier changement en incorporant Benmoussa à la place de Hanni, hors du coup durant la première demi-heure.

Mais cela n’a rien changé au comportement des joueurs qui manquaient terriblement de rythme et d’imagination. Après la pause citron, les Verts sont entrés avec plus de motivation dans l’espoir de revenir à la marque, mais ni Bounedjah ni Medjani n’ont pu y arriver en deux tentatives (49' et 50'). Ce n’était que partie remise, le défenseur de l’USMA, Chafaï, parvenant à réduire la marque de la tête suite à un coup franc bien botté par son coéquipier Benmoussa (56'). Mais à force de vouloir chercher coûte que coûte l’égalisation, les camarades de Slimani et Abid — incorporés en cours de match pour donner plus de tonus au compartiment offensif — sont tombés dans un jeu brouillon qui a fait l’affaire des Iraniens, mieux organisés. Un grand chantier attend Madjer.