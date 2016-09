Réagissez

Rajevac veut entamer son aventure avec les Verts par un succès

La sélection nationale de football affrontera, ce soir à 20h30, au stade Mustapha Tchaker de Blida, le Lesotho, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2017 qui aura lieu au Gabon.

Un match sans enjeu pour des Verts déjà qualifiés, mais qui prendront cette rencontre très au sérieux au vu des rendez-vous à venir. L’équipe nationale est première de son groupe (J) avec 13 points, devant l’Ethiopie (8 pts, avant cette journée), les Seychelles (4 pts) et le Lesotho (3 pts). Il s’agit beaucoup plus pour le sélectionneur national, Milovan Rajevac, de préparer le match d’octobre face au Cameroun, pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. L’Algérie est dans le groupe B avec le Cameroun, le Nigeria et la Zambie.

L’autre intérêt de cette empoignade face au Lesotho, et de l’actuel stage d’une manière générale, est de permettre au coach de mieux connaître les joueurs et leurs formes.

D’autant plus que certains éléments, comme d’ailleurs le gardien M’bolhi ou Zeffane, manquent énormément de temps de jeu. Il faut rappeler que le technicien serbe avait fait appel à 23 éléments. Feghouli, Ghezzal et Ziti, blessés, n’en font pas partie. La liste comprend, par contre, deux nouveaux joueurs, à savoir Ismaël Bennacer (Arsenal) et Houari Ferhani (JS Kabylie). Pour le reste, le sélectionneur s’est appuyé sur ce qu’il avait déjà. D’ailleurs, samedi dernier, lors d’une conférence de presse, il a avoué que ce sont les membres du staff existant qui se sont chargés d’élaborer la liste des joueurs.

Pour revenir au stage, les Verts se sont entraînés, hier à 18h, sur la pelouse du stade Tchaker. Le Lesotho devait occuper le terrain en soirée, à l’heure du match (20h30). Avant-hier, l’équipe s’était entraînée au complet avec le retour de Mehdi Tahrat, qui avait été autorisé, la veille, à quitter le stage afin de passer en France la visite médicale précédant son engament officiel avec le SCO Angers.

Yacine Brahimi est arrivé au stage jeudi. La FAF l’avait également autorisé à rater le début du regroupement pour s’occuper de son transfert de Porto vers l’Angleterre, ce qui ne se conclura pas par la suite. Slimani, lui, s’est absenté une seule journée (mercredi), également pour s’occuper de son transfert du Sporting vers Leicester City. Hicham Belkaroui a repris les entraînements vendredi après avoir ressenti, la veille des douleurs aux adducteurs. Il est opérationnel pour le match d’aujourd’hui.

En tout cas, Rajevac profitera de ce rendez-vous pour voir à l’œuvre les joueurs. Même si la rencontre est sans enjeu, il n’en demeure pas moins que, comme il l’a signalé samedi dernier, «une victoire est toujours bonne pour le moral». Le coach, recruté il y a près d’un mois et demi en remplacement du Français Christian Gourcuff, voudrait bien entamer son aventure avec les Verts par une victoire. Le hasard a voulu que pour sa première sortie, l’adversaire soit une équipe éliminée qui s’est déplacée en Algérie avec un groupe remanié, composé essentiellement de jeunes.