JS Kabylie 1 - CR Belouizdad 0

Précieuse victoire pour les Canaris

Les Canaris ont enfin gagné leur premier match à Tizi Ouzou

Stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou

Arbitres : Bouzrar, Gourari et Rahmoune

But : Boulaouidet (42’) JSK

Averts : Raiah (83’) et Berchiche (89’) JSK

JSK : Asselah, Raiah, Berchiche, Rial, Redouani, Sebai, Yettou, Ferhani, Djerrar (Benabou 75’), Boualouidet, Si Salem (Aiboud 64’)

Entr. : Hidoussi

CRB : Salhi, Nemdil, Bellaili, Aiche, Cherfaoui, Draoui, Rebih (Bettouche 70’), Niati, Lakroum, Bouazza, Yahia-Cherif

Entr.: Zaki

Les Canaris ont remporté, hier, leur première victoire, dans leurs bases, en s’imposant par la plus petite marge (1-0) devant le CR Belouizdad. Les protégés de Hidoussi ont réussi à glaner les trois points après un match dominé pratiquement de bout en bout. Dès la 11’, Boulaouidet et Redouani ont failli surprendre la défense adverse par une belle combinaison qui a failli faire mouche. Dès lors, les locaux ont maintenu un pressing quasiment constant sur leurs vis-à-vis. Les poulains de Badou Zaki ont tenté de réagir par quelques contre-attaques mais sans toutefois parvenir à inquiéter le keeper Asselah. Au contraire, ce sont les Canaris qui ont réussi à ouvrir la marque, à la 42’, par Boulaouidet qui a exploité un joli centre de Djarrar. Au retour des vestiaires, les gars du CRB ont essayé de rétablir la marque en se ruant en attaque. Rebih a, à la 47’, mis Lakroum dans une position favorable pour rétablir l’équilibre, mais son tir s’est écrasé sur la barre.

Du côté de la JSK, on a également enregistré quelques actions qui ont failli faire mouche, comme celles de Redouani et Yettou. Le score est ainsi resté inchangé jusqu’à la fin de la rencontre avec cette petite mais précieuse victoire des Canaris.

Hafid Azzouzi