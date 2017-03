Réagissez

Quel est l’arbitre dans le monde entier, particulièrement titulaire du grade international, qui ne veut pas ou a peur de diriger le grand clasico de son pays ? Serait-ce une stratégie de la commission de désignation des arbitres qui consiste à protéger certains de ses arbitres titrés, ou bien alors par manque de conviction et de confiance en ces arbitres ? Sinon comment expliquer que certains des actuels internationaux n’ont jamais dirigé ce clasico ? Sont-ils sur la liste FIFA par mérite ou par effraction ? Car ces dernières années, la majorité des arbitres ayant eu l’honneur de diriger le fameux MCA-USMA avaient le titre fédéral. Le constat est à la limite de l’intrigue. Désormais, chez nous, on a fait abstraction de la règle qui dit «le meilleur arbitre au meilleur match».

Alors que sur tous les toits, on se targue d’avoir «formé» des arbitres de niveau mondial, au moment où ce sont les arbitres fédéraux, même ceux qui reviennent d’une suspension (?!), qu’on envoie au charbon pour se casser la gueule. Et lors du décompte final et des récompenses, ce sont ceux qui étaient «cachés» avec des désignations «sur mesure» qu’on trouve sur la liste envoyée, en catimini, à la FIFA. Que dire alors de certains de nos «internationaux» qui passent des nuits blanches à la veille des journées où le clasico MCA-USMA et les autres matchs de même calibre et importance capitale sont programmés et ce, avant l’arrivée de la désignation dans leurs boîtes e-mail ou sur leurs messageries par SMS… Pourquoi la majorité de nos arbitres badgés FIFA, qui «rentrent» normalement (de par les aspects de neutralité, de considérations de désignations antérieures et l’historique avec les clubs en question) ont été désignés (sciemment) pour des rencontres pour le compte des Ligues 1 et 2 (même si tous les matchs sont à prendre au sérieux de par leurs enjeux), demeurent de moindre importance par rapport au grand derby ?

Sachant que pour ce USMA-MCA, ces derniers avaient le même nombre de points et jouaient le haut du tableau.