Sommes-nous devant un dérapage contrôlé commis avec intention et forte conviction, ou plutôt face à une stigmatisation suite à une frustration ? Comment se fait-il que des présidents de clubs aussi huppés s’accordent simultanément et à distance à émettre à l’encontre des arbitres, qualifiant leur arbitrage et comportement (!?) de «vicieux» ?

Ce qui est réellement étonnant pousse à l’intrigue et qui devra amener vers cette interrogation avec insistance : c’est quand des présidents, adversaires d’un jour, lâchent : arbitre vicieux ! comme terrible sentence. Peut-être le changement inattendu du scénario sur le terrain les a-t-il mis en souffrance ? Avaient-ils eu, au préalable, des assurances quant à une issue favorable ? Déplorable. Car force est de reconnaître que ce qui s’est passé à l’issue de la troisième journée de la phase retour (même bien avant) et suite à certaines déclarations en direction des arbitres, accusés de «vicieux» avec comme principal contour, laquelle situation, devenue inquiétante et alarmante, nécessite un détour. Ce qui inquiète le plus dans le fond de ces «accusations» mûrement arrangées et ensuite dégagées, c’est le timing et la terminologie usagée. Depuis un certain temps, cela est devenu récurrent que des anonymes, d’autres qui s’apparentent à la «gent» des dirigeants ainsi que la majorité de ceux qui gravitent autour de la «compétition» footballistique, commencent à redouter la pire des situations aux relents de scandales quant à certaines déclarations en rapport aux prestations arbitrales.

Ces accusations seraient-elles des appréciations-accusations en rapport seulement à la compétence ? Ou plutôt de faits tirés d’actions ostensibles qui ne veulent pas dire leur nom, comme la connivence ? Après les avoir accablés de faiblesse de niveau et de tous les maux, voilà que les choses empirent avec ce qualificatif nouveau de «vice», qui donnera certainement à tout le monde le tournis. Faut-il rappeler que le vicieux peut tout faire, prêt à passer au pernicieux. Pour cela, mieux vaut avoir des arbitres moyens, voire faibles qu’à des vicieux. Si par malheur aucune enquête ne sera menée pour parer à cette cascade de déclarations, fussent-elles justifiées, des dégâts à nul autre pareil et sans nulle autre mesure mettront l’arbitrage, toute sa corporation et ce qui leur reste comme mince crédit, à l’usure. Morale de l’histoire : à partir du moment où l’accès à la bergerie a été rendu facile et légal aux loups, il faut s’attendre à beaucoup d’autres (mauvais et durs) coups…