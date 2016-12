Réagissez

A l’occasion de la sortie de son livre traitant du sport à El Harrach, depuis le début du siècle dernier jusqu’à nos jours, Mustapha Mabed a mis les petits plats dans les grands, puisque l’ouvrage a été l’occasion pour la mairie de réunir la grande famille sportive harrachie.

La cérémonie s’est déroulée samedi soir au siège de la mairie locale, où son premier président, Alik, tout en se félicitant de l’initiative, a appelé au «ressaisissement», parce que le sport à El Harrach n’est plus ce qu’il était et que l’équipe de football ne saurait être le tamis qui cache le soleil ou l’abre qui cache la forêt.

Le maire a conforté ses dires par l’effacement quasi complet des autres disciplines qui faisaient la fierté des deux rives. Où sont les sections naguère proposées ? s’est-il interrogé, relayé par la multutude des interventions tout aussi pathétiques que justifiées. Que ce soit Mana Abdelkader, l’inamovible président, ou Kabri Ahmed, ou Gacem Mohand, ou la brochette des anciens qui ont relevé avec émotion la situation du sport dans cette contrée, la revendication était la même : redonner à El Harrach son lustre d’antant. Comme l’a souligné l’ancien meneur de jeu, Tahar, toujours aussi disponible, ou encore l’ancien champion et coach de boxe, Boualem Boukhatem, qui, bien que fatigué, a tenu à assister à cette manifestation.

Des moments de nostalgie, de pur bonheur, pour les uns et les autres, qui ne se sont pas vus depuis des années. Il faut agir et non réagir, a conclu l’un des anciens joueurs de l’USMMC, car on réagit souvent quand il est trop tard. Des exemplaires de l’ouvrage de Mustapha Mabed ont été offerts à tous les présents au cours d’une sympathique collation.