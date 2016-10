Réagissez

Le champion en titre, l’USM Alger, affrontera, aujourd’hui à 17h45 au stade Tchaker de Blida, le MC Alger, détenteur de la Coupe d’Algérie, dans le match de la Supercoupe d’Algérie.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées il y a deux saisons, pour le même enjeu et sur le même terrain, un match qui s’était terminé avec une victoire du Doyen sur le score de 1-0. La dernière édition a été par contre remportée par l’ES Sétif qui s’était imposé au stade Hamlaoui de Constantine, face au MO Béjaïa, sur ce même score (1-0). Le club de Soustara, qui a déjà décroché ce trophée en 2013, face à l’ESS (2-0), a perdu sa dernière rencontre de championnat (2 à 1) face au le CA Batna). Deux semaines plus tôt, l’équipe s’était inclinée sur le même score face au MCA. Il est question donc d’une revanche à prendre sur le rival de toujours. Ce sera néanmoins difficile vu que le club traverse une période difficile.

L’USMA, leader du championnat, ne distance ses poursuivants directs, l’ESS et le MCO, que d’un seul point. De plus, son entraîneur Jean Michel Cavalli est parti. Il a été remplacé, avant-hier, par le Belge Paul Put. Concrètement, ce sont les adjoints Belkacemi et Aksouh qui dirigeront le groupe durant ce match.

Le Doyen, lui, ne se porte pas mieux. Même s’il s’est imposé, lors de la 7e journée de Ligue 1 face à l’USMA, il a été accroché chez lui, lors de la 9e journée, par la JS Saoura (0-0). Une contreperformance qui a fait mal aux supporters du club classé 4e avec 14 points, à 5 points du leader avec un match en moins.

Evidemment, dans ce genre de rencontre, les statistiques ne veulent souvent rien dire. Le stade de Blida s’avèrera certainement trop exigu pour contenir la foule qui voudra assister au match. Les billets ont été vendus aux stades du 5 Juillet (MCA) et Bologhine (USMA). 11 000 tickets ont été cédés à chaque club.