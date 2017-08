Pour un nouveau départ

Réagissez

L’ES Sétif remettra son titre de champion en jeu

Le coup d’envoi de la saison 2017-2018 du championnat professionnel de la Ligue 1 sera donné ce week-end.

Un nouvel exercice qui se déroulera certainement sous une haute pression, eu égard aux nombreux problèmes rencontrés lors de la précédente saison, notamment pour ce qui est de l’arbitrage et des domiciliations. Déjà, en plus de l’«échange d’amabilités» entre le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, et celui de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, une polémique a éclaté ces derniers jours au sujet du stade du 5 Juillet, alors que le championnat n’a pas encore commencé. La domiciliation du MC Alger n’a toujours pas été fixée. Ceci, bien évidemment, en plus du débat enclenché au sujet de la fiabilité des clubs dits professionnels.

La LFP a affirmé à maintes reprises que tous les clubs sont déficitaires. Arrivé à la tête de la FAF au mois de mars dernier, Zetchi avait promis de réactiver la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), censée suivre de très près les finances des clubs et faire en sorte qu’ils ne dépensent pas plus qu’ils ne rapportent. En tout cas, tous les regards seront braqués sur ce début de championnat à la recherche de ces changements tant attendus.

L’ES sétif remet son titre en jeu

L’ES Sétif, défendra son titre, en débutant samedi à domicile face à l’USM Harrach, dans un match qui se jouera à huis clos. Le club des Hauts-Plateaux, contrairement à beaucoup d’autres, a prôné la stabilité pour ce qui est de sa barre technique. L’entraîneur Kheireddine Madoui a été maintenu, même si, côté effectif, l’équipe a enregistré quelques nouvelles arrivées, comme celle du buteur du DRB Tadjenanet Youcef Chibane, ou celle du défenseur du MC Oran Chamseddine Nessakh.

Les responsables de l’USM Alger, deuxième de l’exercice passé derrière l’Entente, ont également maintenu leur coach, le Belge Paul Put. Comme chaque année, l’équipe de Soustara vise le titre. L’USMA sera certainement un sérieux prétendant pour le sacre final. Celui-ci débutera samedi en son antre de Bologhine face à son voisin, le Paradou AC, un nouveau promu qui attirera toutes les attentions au vu de ses résultats de la saison passée. Ce club a terminé la saison à la première place avec 62 points, à 11 points de ses deux poursuivants directs, l’USM Blida et l’US Biskra, les deux autres promus (51 points).

Le MC Alger, lui aussi, et comme chaque année, place la barre haut en visant le titre. Mais contrairement à l’ESS et à l’USMA, le Mouloudia s’est séparé de son entraîneur Kamel Mouassa, même si le club a terminé la saison à la deuxième place, en compagnie de l’USMA (50 points).

Le MCA jouera lors de cette première journée sur le terrain de l’un des trois nouveaux promus, l’USB.

L’autre club qui sera suivi de très près aussi en ce début de championnat est bien évidemment la JS Kabylie. Après une saison chaotique, frôlant même la relégation, le club s’est «séparé» de son président Moh Cherif Hannachi et c’est un directoire qui gère ses affaires. Le duo Rahmouni-Moussouni a été finalement maintenu. Les Canaris feront sûrement tout pour s’imposer samedi, à Tizi Ouzou, face à la JS Saoura, afin d’évoluer par la suite dans la sérénité.

Pour le reste, le troisième nouveau promu, l’USM Blida sera en déplacement samedi à Oran. Le CS Constantine, qui affiche aussi de grandes ambitions, débutera, demain chez lui, face au NA Hussein Dey. Le CR Belouizdad qui a également remplacé son entraîneur, jouera au stade du 20 Août face à l’USM Bel Abbès, qui avait fait une bonne saison 2016-2017. L’O Médéa, qui a frôlé la relégation lui aussi, recevra le DRB Tadjenanet. Chaque équipe tentera de rassurer ses supporters dès cette première journée.

Programme de demain



CSC - NAHD (19h)

OM - DRBT (17h)

CRB - USMBA(17h)

USB - MCA(17h)