La victoire de la Juventus Turin vendredi face à l’AC Milan a encore un peu plus clarifié les choses en Serie A: l’AS Rome et Naples, qui jouent aujourd’hui, lors de la 28e journée, ne visent plus que la deuxième place. Le penalty accordé vendredi soir à la Juventus dans la septième minute du temps additionnel fait déjà beaucoup parler en Italie.

Le Milanais De Sciglio a bien fait main, mais était-elle délibérée ? Dybala ne s’en est pas préoccupé plus que ça et a transformé le penalty pour offrir une victoire (2-1) à la Juventus et surtout 11 points d’avance en tête du championnat, un écart très probablement impossible à combler pour ses poursuivants. La Roma (2e) peut tout de même le réduire à huit points en cas de succès à Palerme, quand se joueront sept des dix matches de cette 28e journée découpée de vendredi à lundi et également marquée hier, par le derby de Gênes, ou derby de la lanterne, entre le Genoa et la Sampdoria. Les Siciliens, 18e, semblent promis à la Serie B, mais les Romains sont eux en toute petite forme, fatigués, et restent sur quatre défaites lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues.



Naples regonflé

Jeudi à Lyon en Europa League, les hommes de Luciano Spalletti ont ainsi été emportés par la furia de l’OL (4-2) et l’équipe romaine a semblé en manque d’essence. Aujourd’hDimanche à Palerme, certains pourraient donc retrouver un peu de temps de jeu, à commencer par le capitaine Totti, mais aussi Paredes, El Shaarawy, voire Grenier. Pendant ce temps, Dzeko, De Rossi et quelques autres seraient ménagés. Quoi qu’il en soit, les Romains n’ont pas vraiment le droit à l’erreur car juste derrière eux, Naples (3e) est revenu à deux longueurs seulement. Regonflés par leur succès du week-end dernier justement sur le terrain de la Roma (2-1) et par une prestation plus qu’honorable mardi en Ligue des champions contre le Real Madrid (malgré la défaite 3-1), les joueurs de Maurizio Sarri seront plus que favoris à domicile contre le promu et relégable Crotone (19e). La Lazio (4e) ne jouera elle que lundi face au Torino (9e). L’Inter Milan (6e) et l’Atalanta Bergame (5e) s’affrontent elles, dimanche, dans un match important pour la qualification européenne.