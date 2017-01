Réagissez

Il m’est particulièrement désagréable d’avoir à contredire les affirmations de Yazid Ouahib relatives à la CAN-1990. Mais le devoir de vérité m’impose de m’inscrire en faux contre les conclusions que tire ce bon journaliste qui, malheureusement, n’a pas pris la précaution de consulter les vrais organisateurs de cet événement, à savoir le président et les autres membres du comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan).

Cela étant, j’incline à penser que Yazid a tiré à côté du fait qu’il n’était pas, durant la CAN, à un niveau d’observation qui lui aurait permis de mieux saisir les tenants et les aboutissants de cet événement. Ainsi, s’agissant du rôle joué par M. Kezzal, paix à son âme, j’affirme en connaissance de cause que celui-ci n’a été pour rien dans le succès de notre équipe nationale.

Il n’est apparu dans l’événement que pour satisfaire aux exigences protocolaires en tant que président de la délégation nationale aux travaux de la commission d’organisation de la CAF. Cela à l’initiative du Cocan, par souci de ne pas entamer la crédibilité de la FAF auprès des instances internationales de football (caf et FIFA). Pour mieux éclairer sa lanterne, j’invite M. Ouahib à bien étudier les dispositions du décret portant organisation et attributions du Cocan.

Il apprendra que ce texte réglementaire donne au Cocan une autonomie totale, je dirais même exclusive, pour la gestion de l’événement en cause. Malgré cela, le Cocan a développé plusieurs initiatives pour impliquer la FAF dans l’organisation et l’animation de la CAN-1990. Mais sans succès, du fait, je pense, que bon nombre des membres du comité fédéral souhaitaient l’échec de notre pays. Cela se vérifie par, notamment :

- le refus de membres marquants du bureau fédéral de rejoindre le Cocan pour présider les trois principales commissions du Cocan qui leur ont été proposées ;

- par l’expulsion des membres du cocan des deux bureaux difficilement affectés par la FAF pour servir de siège provisoire au Cocan, et ce, fait impardonnable, en démolissant un mur de ces locaux sachant que le Cocan n’avait pas de site de repli à deux mois du début de la Coupe. Je reviens au décret portant création du Cocan pour signaler que ce texte a été pris pour parer aux tiraillements qui minaient le fonctionnement de la FAF, lesquels étaient de nature à nuire à la bonne organisation de la CAN.

Il faut en effet savoir que chacun des membres de la FAF voulait être un centre de décision à la faveur de la faiblesse ou de la complaisance affichée par le président de la FAF. Cela explique la mise à l’écart de la FAF, dont certains membres se sont tout de même manifestés pour solliciter des surquotas d’invitations et même pour sponsoriser, en vain, des entreprises pour l’octroi des marchés d’équipements, Siemens entre autres.

Cela dit, il est déplorable que l’actuel président de la FAF, lui-même président de la commission sponsoring du Cocan, ait omis d’inviter à la rencontre de Sidi Moussa les réels promoteurs de l’événement, à savoir les membres du cocan et les patriotes à l’extérieur qui ont contribué au succès de l’événement. Il est vrai que l’on n’a plus entendu parler d’eux après 1990 et on a eu Zinguinchor.

Les raisons de cette coupable omission m’échappent, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’est peut-être parce que l’on ne peut pas souffrir la comparaison entre la situation de notre football en 1990 et celle d’aujourd’hui. En 1990, nous avons remporté la CAN avec 98% de joueurs locaux dans la composition de l’équipe et du staff technique. Nous nous sommes opposés à l’importation de «produits en mains» des joueurs et des staffs.

Ces dernières années, nous n’avons rien gagné avec des équipes et des staffs à 98% d’expatriés et d’étrangers, et ce, malgré un financement bien plus important qu’en 1990. Cela n’est-il pas révélateur d’une faillite en matière de formation et de suivi de carrière et d’un manque de vision prospective par des gestionnaires court-termistes ? J’appelle court-termistes les soi-disant bons responsables qui privilégient le résultat immédiat à même de mieux servir leurs desseins d’ascension rapide et, partant, leur promotion sociale.

J’ai encore pas mal de remarques à faire, mais fatigué par toute cette affaire, je conclurai en disant à Yazid, dont j’ai toujours apprécié le professionnalisme, qu’il n’a pas à servir les préoccupations intéressées de certains aux dépens de la vérité. Et si un hommage doit être rendu, c’est surtout en direction des vrais et honnêtes parties prenantes du succès de l’équipe nationale en 1990, à savoir les membres du Cocan, principalement Messieurs Belbekri, Tabti, Gasmi Rachid, Bachir Cherif, Hadj Sadok, les docteurs Merad et Guemar, Aoua, Berabah, Bendamache, etc.

De même que doivent être honorés Rabah Madjer, capitaine de l’équipe, Saïd Moussa, Amani, Cherif El Ouazzani et autres joueurs dont l’apport au succès n’a d’égal que l’amour qu’ils avaient pour l’équipe et leur pays. Hommage doit aussi être rendu à Fergani, Kermali, Abdelwahab et Saâdi, qui ont fourni tous les efforts pour entraîner et surtout bien motiver les joueurs, et ce, contre des rémunérations bien inférieures à celles concédées actuellement aux staffs et aux joueurs ainsi qu’aux dirigeants.