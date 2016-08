Plusieurs décisions et des constats

Réagissez

Le bureau fédéral de la FAF a pris plusieurs...

Le bureau fédéral de la FAF s’est réuni, dimanche, dans le cadre de ses rencontres statutaires, au niveau du CTN de Sidi Moussa. Une réunion où plusieurs annonces et décisions ont été faites, à commencer par cette date du 9 octobre, arrêtée pour la première rencontre du dernier tours des éliminatoires du Mondial 2018, qui verra les Verts accueillir le Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Par ailleurs, la FAF a décidé de relancer la sélection A’, plus communément appelée la sélection des locaux. En berne depuis des mois, notamment en raison de la suspension qui la frappe depuis plus de deux ans, l’EN A’ sera relancée, le mois prochain, avec un premier regroupement prévu du 26 au 28 septembre au CTN, sous la conduite du nouveau sélectionneur national, Milovan Rajevac.

Pour les autres sélections jeunes et après l’échec des U17 et U20 à se hisser aux CAN-2017 de leur catégorie respective, le bureau fédéral a décidé de «désigner une direction des équipes nationales pour assurer une gestion spécifique des équipes nationales, notamment les jeunes, afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats», lit-on dans le PV sanctionnant la réunion.

Sur un autre registre, la FAF, à travers son bureau fédéral, annonce que la direction technique nationale (DTN) prépare «les dispositions nécessaires à l’agrément des centres de formation des clubs et leur bon fonctionnement», et ce, «en liaison avec les structures concernées du ministère de la Jeunesse et des Sports et conformément aux textes législatifs réglementaires».

La chambre de résolution des litiges n’a pas été oubliée lors de cette réunion. Annonçant que la situation du RC Relizane et du RCA n’a pas évolué — les deux formations sont toujours interdites de qualifier leurs recrues en raison de dettes envers les anciens joueurs (60 377 780 DA pour le RCR et 54 698 050 DA pour le RCA) —, le bureau fédéral regrette «une hausse inexplicable de la masse salariale pour seulement 22 joueurs par rapport à la saison dernière où les clubs disposaient d’un effectif de 25 joueurs».

Pour ce qui est de l’arbitrage, le bureau fédéral annonce la création d’une commission de désignation des arbitres pour les deux championnats professionnels «composée des secrétaires généraux des différentes ligues concernées et présidée par une compétence dans ce domaine», sans donner de détail sur cette compétence.

Enfin, on notera la remontrance inexpliquée de la FAF à l’encontre des présidents de club, plus précisément Mohand Cherif Hannachi (JSK) et Omar Ghrib (MCA), sans les citer nommément, pour avoir convoqué une réunion des présidents des clubs des deux paliers pour étudier la question de la sécurité et du retrait de la police des stades.

Qualifiant cette réunion de «marginale et interdite», les responsables de la FAF regrettent «la conduite des deux seuls présidents de club qui ont appelé illégalement à une réunion des présidents pour discuter de cette situation qui avait été déjà largement analysée et débattue dans les séminaires et réunions», conclut le communiqué du bureau fédéral.