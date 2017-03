Plus de 700 athlètes au rendez-vous

Réagissez

Comme il fallait s’y attendre, la quatrième édition du semi-marathon féminin de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres de Tizi Ouzou, qui s’est déroulée hier, a drainé les foules des grands jours.

Le nombre important de participantes (706), conjugué aux milliers de spectateurs venus des villages de toute la région, ont créé une ambiance telle qu’on n’en voit que rarement. Tout au long des dix kilomètres séparant Iferhounene, le point de départ, de la ligne d’arrivée, devant le siège de l’APC de Aïn El Hammam, des villageois s’étaient rassemblés sur les accotements pour encourager les coureuses, parmi lesquelles se trouvaient des participantes d’autres wilayas, venues entre autres de Bouira, Alger, Chlef... Les fillettes des petites catégories, quant à elles, ont pris le départ au village Tiferdoud, à moins de trois kilomètres de la ville.

En plus du volet purement sportif, l’itinéraire choisi offrira aux visiteurs l’opportunité d’admirer le paysage de la région, avec en arrière-plan le majestueux Djurdjura, tout de blanc vêtu par les dernières neiges. Ce sera aussi l’occasion de longer Tiferdoud, un village de la commune d’Ath Bouyoucef, considéré comme le point habité le plus haut de Kabylie, et surtout le lieu de naissance de Kamal Amzal, la première victime de l’intégrisme. Notons, enfin, que cette activité qui entre dans le cadre du programme des festivités féminines, placées sous l’égide de la DJS en collaboration avec l’APC de Aïn El Hammam, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, est organisée par l’ADPSF et l’auberge de jeunesse locale.Nacer Benzekri



Classement selon les catégories :

1re catégorie (nées entre 1995 et 1999) : 1re - Ben Amer Amal ; 2e - Aït Khedoune Katia ; 3e - Achour Messad

2e catégorie (nées entre 1990-1994) : 1re - Boulanouar Kahina ;

2e - Zoulim Fatma Zohra, 3e - Harani Nabila

3e catégorie (nées entre 1980-1989) : 1re - Hamiche Lynda ; 2e - Hamas Akila ; 3e - Akoubi Kahina.

4e catégorie (nées entre 1970-1979) : 1re - Moukram Malika ; 2e - BenHani Malika ; 3e - Koliai Farida

5e catégorie (nées entre 1960 et 1996) : 1re - Larabi Ferroudja ;

2e- Belhocine Aldjia ; 3e - Messaad Dehbia

6e catégorie (nées entre 1959 et moins) : 1re - Chabani Rosa ;

2e - Hamici Ferroudja ; 3e - Mechouk Sekoura.