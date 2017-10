Planifier le chaos… pour éviter le changement

Réagissez

Une très forte tempête souffle sur le football algérien. Des cercles s’y emploient, jour et nuit, à l’alimenter à des fins que nul n’ignore. Les résistances au changement sont fortes. Les forces du mal ont planifié le chaos qui sert leurs sordides intérêts et pas ceux du football algérien. Elles s’ingénient à confectionner des scénarios catastrophiques en tablant sur la mauvaise passe que traverse le football et la crédulité d’une partie de l’opinion intoxiquée par des «scoops» nés de l’esprit de leurs auteurs.

Plus le scoop est gros, plus il a des chances de prendre. Une fois, c’est le frère du président de la République qui a donné sa bénédiction pour mettre fin aux fonctions du bureau fédéral, une autre fois, c’est le chef du gouvernement qui a instruit des malins pour préparer le putsch contre le président de la Fédération, quand ce n’est pas un très haut responsable à la Présidence qui appuie le changement dont rêvent ceux qui ont perdu leurs privilèges. Comme si vraiment des autorités et personnalités de haut rang se préoccupaient de ce qui se passe dans le football.

Ceux qui se cachent derrière cette stratégie de la peur et qui avancent masqués échoueront dans leur entreprise maléfique. Alors que le football algérien a besoin d’une profonde remise en cause, de l’adoption d’une stratégie et d’une véritable politique de développement du ballon rond loin du vacarme, de l’entrisme, de la servitude volontaire, de la poudre aux yeux, de la fuite en avant, les rentiers du football et leurs maîtres se dressent contre le changement que les vrais acteurs du football appelaient de toutes leurs forces. C’est le combat entre la famille qui veut avancer et la famille qui cherche à maintenir le football dans le lamentable état où elle l’a conduit au terme de plusieurs années d’errance et d’approximations.

Le chantier est tellement immense devant lui que le Bureau fédéral a décidé de se réunir plus souvent pour apporter des réponses aux défis et enjeux qui l’attendent. Ainsi, en plus de la réunion statutaire (une fois par mois), l’organe de contrôle et de gestion du football a pris sur lui de programmer deux réunions dites de «coordination» (par mois) pour plancher sur les dossiers qui urgent. La violence des attaques ne baissera pas pour autant. Le match de ce jour contre le Cameroun, les propos tenus par Sofiane Feghouli en conférence de presse, l’avenir de Lucas Alcaraz à la tête des Verts sont tous des abcès de fixation sur lesquels continueront à radoter ceux qui n’ont pas encore avalé la pilule de mars 2017.