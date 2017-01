Réagissez

Le groupe Sonatrach a signé, jeudi à Alger, un protocole d’entente avec la société italienne Versalis (filiale à 100% du groupe italien ENI) et un contrat avec la société indienne Engineers India Limited (EIL) pour la réalisation d’études relatives à des projets pétrochimiques. Le protocole d’entente avec Versalis porte sur les études de faisabilité de réalisation de complexes pétrochimiques en Algérie, et le renforcement de la coopération entres les deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie. Le document a été signé par le vice-président de l’activité liquéfaction-raffinage-pétrochimie de Sonatrach, Akli Remini, et le directeur général de Versalis, Daniel Ferrari. Quant au contrat paraphé avec EIL, il porte sur la réalisation d’études-suivi-conseils pour la réhabilitation de l’unité d’éthylène du complexe CP1K de Skikda. Ce contrat a été signé par M. Remini et le directeur exécutif des projets de la société indienne EIL, Miraj Sethi.