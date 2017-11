Pétanque : Belle entame pour les Algériennes en Chine

Réagissez



La triplette algérienne, composée de Nadia Agouni, Nadia Djabri et Ranya Kouadri, a effectué une belle entame de compétition au 6e Mondial (juniors), abrité par Kaihua (Chine) du 8 au 12 novembre, en remportant, hier, deux victoires lors des deux premiers tours qualificatifs, rapporte le site de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP). La triplette algérienne a battu, respectivement, son homologue d’Inde (13-0) et celle d’Allemagne (13-12), dans un tournoi regroupant 43 équipes filles de 42 nations. Les protégées de l’entraîneur national Ramdane Ghersi joueront aujourd’hui contre l’Espagne, vainqueur hier de l’Estonie (13-6). Le tournoi des triplettes comprendra 5 premiers tours qualificatifs, à l’issue duquel un classement sera établi et déterminera les qualifiées aux huitièmes jusqu’à la finale.