Pelouse du stade du 5 juillet : Le scalpage sera achevé aujourd’hui

Travaux de réfection de la pelouse du 5 Juillet entamés...

Les travaux de réfection de la pelouse du stade du 5 Juillet ont été entamés samedi soir. La société Végétal Design chargée de cette opération a mis en œuvre tous les moyens afin que dans six semaines le stade du 5 Juillet soit prêt à accueillir des matchs.

Rencontré hier sur le site, Farid Boussad, responsable de Végétal Design, nous a confié : «L’opération de scalpage (rasage de la pelouse jusqu’au plus bas niveau végétal) a débuté samedi soir et s’achèvera dimanche soir. Tout de suite après, on procédera à la pose de la semence.

Si les conditions climatiques ne se détériorent pas et si le ciel reste clément avec quelques averses, l’herbe repoussera très vite. Nous allons tout faire pour être dans les délais fixés par le ministre de la Jeunesse et des Sports.» Farid Boussad reste confiant et promet : «Tout sera entrepris afin que la pelouse du stade du 5 Juillet ne se détériore pas une nouvelle fois.» Les graines importés de l’étranger sont sur place. Une source proche de l’équipe qui s’occupe des travaux explique : «Végétal Design a consenti beaucoup d’efforts ces derniers mois pour que la pelouse garde son bon état.

La preuve, à plusieurs reprises nous avons été dans l’obligation de semer des graines à chaque fois que la pelouse souffrait. La norme est d’utiliser 300 kg de graines par an. L’an dernier, nous l’avons augmentée à 900 kg. Cela ne se reproduira pas.» Cela aurait été plus simple, plus pratique de scalper les parties du terrain «malades» et de les remplacer au pied levé par du gazon prêt à l’utilisation. Cette opération ne pouvait se conclure qu’à une condition. Existence d’une gazonnière.