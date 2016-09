Réagissez

Gareth Bale, l’un des grands artisans du parcours des Gallois à l’Euro 2016, a encore été décisif avec l’équipe du pays de Galles largement victorieuse de la Moldavie (4-0) en qualification pour le Mondial 2018, lundi à Cardiff, avec un doublé et une passe décisive.

Bale a inscrit ses 23e et 24e buts sous le maillot national, ce qui le place désormais, à 27 ans, à quatre longueurs du record de Ian Rush, l’ancienne star de Liverpool. «Il va battre ce record. Si vous regardez ce qu’il réalise depuis deux ans, vous pouvez vous dire qu’il a toutes les chances de le faire pendant cette campagne (de qualification)», a déclaré Chris Coleman, l’entraîneur des Gallois qui, après leur demi-finale à l’Euro, visent maintenant une qualification pour le Mondial, ce qui constituerait une première depuis 1958. Le pays de Galles, au sein d’un groupe D assez équilibré, sans grosse tête d’affiche, en compagnie de l’Autriche, de la Serbie, de l’Eire et de la Géorgie, peut raisonnablement croire en ses chances. Il passera un test plus sérieux le 6 octobre en allant affronter l’Autriche.