Pas de vainqueur entre l’Espagne et l’Italie, Mandzukic régale

Pas de vainqueur, mais un choc âpre : l’Italie avait éliminé l’Espagne de l’Euro 2016 cet été, mais n’a pas réussi à rééditer l’exploit jeudi (1-1), pendant que Mario Mandzukic a marqué trois fois avec la Croatie au Kosovo (6-0), lors des qualifications au Mondial 2018 de la zone Europe.

Deux changements pour blessure, Jordi Alba côté espagnol (22’), Ricardo Montolivo côté italien (30’), des duels rugueux et très peu d’occasions : alléchante sur le papier, l’affiche remake de la démonstration italienne en huitièmes de finale de l’Euro 2016 était le choc du groupe G et a failli tourner à l’avantage de la Roja de Julen Lopetegui grâce à un but du Sévillan Vitolo (55’).

Mais les Italiens, qui avaient précipité le départ du sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque en éliminant les doubles champions d’Europe en titre, le 27 juin au Stade de France, ont arraché le match nul grâce à un penalty du Romain Daniele De Rossi (82’), sifflé pour une faute de Sergio Ramos sur Eder. Le match retour, qui sera déterminant dans la course à la première place directement qualificative pour la Coupe du monde 2018, aura lieu dans un peu moins d’un an, le 2 septembre 2017. Dans le même groupe, l’Albanie poursuit son sans faute grâce à son succès contre le Liechtenstein (2-0) et Israël a gagné contre la Macédoine (2-1).

Dans le groupe I, la Croatie vire, quant à elle, en tête grâce à son large succès face au Kosovo (6-0), acquis grâce notamment à un triplé du Turinois Mario Mandzukic, inscrit, ce qui ne gâche rien, en 29 petites minutes (6’, 24’, 35’).

La sensation de l’Euro 2016, l’Islande, s’est imposée in extremis en marquant deux fois dans les arrêts de jeu contre la Finlande (3-2), la Turquie et l’Ukraine faisant match nul 2-2.

Enfin, dans le groupe D, le choc qui opposait l’Autriche au pays de Galles a accouché d’un match nul (2-2), avec notamment un doublé du Zlatan Ibrahimovic autrichien, Marko Arnautovic (28’, 48’). Les deux formations sont au coude-à-coude dans ce groupe, qui a vu jeudi soir l’Irlande battre la Géorgie (1-0) et la Serbie s’imposer en Moldavie (3-0). Les neuf vainqueurs des groupes seront qualifiés pour la phase finale en Russie. Les huit meilleurs 2es joueront des barrages aller-retour, les quatre vainqueurs rejoignant la phase finale.