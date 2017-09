Pas de Russie pour les Verts

Réagissez

L’équipe nationale de football s’est inclinée, hier au Heroes National Stadium de Lusaka, sur le score lourd de trois buts à un, face à la Zambie, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial-2018.

Une défaite qui éjecte pratiquement les Verts de la course pour le rendez-vous russe. En effet, avec un point seulement récolté en trois matchs, les poulains du coach espagnol Alcaraz sont distancés par le Nigeria de huit points. Avec leur large victoire d’avant-hier face au Cameroun (4-0), les Super Eagles sont leaders du groupe B avec neuf points (trois victoires en autant de matchs).

Pour revenir au match, il faut dire que les Verts ont été loin du compte à Lusaka. Manque de cohésion, d’engagement sur le terrain et de persévérance, Mbolhi et ses coéquipiers n’ont maîtrisé leur sujet qu’à de rares moments de la partie. Certains éléments n’auraient même pas dû être incorporés. En somme, si les Verts ont été les premiers à créer le danger dès la première minute par Soudani et Ghoulam qui ont servi un ballon vers Slimani dans la surface, ils ont vite fait de «déchanter» face aux assauts des Zambiens qui ont suivi.

A la 4’, les Zambiens touchent le poteau gauche de Mbolhi, et à la 6’ Mwila ouvre la marque. Un but qui a scié les jambes des Algériens, déjà en butte à des difficultés au milieu et en défense. Après le premier quart d’heure, les Verts tentent de se ressaisir, même si les imprécisions de Hassani, incorporé dans l’axe avec Bensebaini, posaient problème.

Il y a surtout eu ce tir de Taider, suite à une incursion de Brahimi, un ballon, pas très puissant, qui atterrit dans les mains du gardien Mwene.

Mais au moment où les uns et les autres s’attendaient à une reprise en main de la partie par les Algériens, ce sont les Zambiens qui doublent la marque par l’intermédiaire de Mwila (32’) qui s’offre ainsi un doublé. Les Chipolopolos ont même failli inscrire un troisième but à la fin de la première mi-temps n’était l’arbitre qui avait signalé un hors-jeu peu évident.

La première partie du jeu s’est terminée donc sur ce score de deux buts à zéro. De retour des vestiaires, Attal remplace Hassani. Mandi, qui était sur le côté droit, est repositionné dans l’axe et l’ancien joueur du Paradou prend sa place. Un changement qui a quelque peu apporté ses fruits puisque l’équipe donnait l’impression de mieux maîtriser les choses. Attal a même été derrière plusieurs actions dangereuses. A la 50’, celui-ci entre dans la surface et tombe. Il réclame un penalty, mais l’arbitre l’avertit pour simulation.

Quatre minutes plus tard, Brahimi, avec jusque-là un jeu brouillon, réussit à réduire la marque d’un tir des 18 mètres (54’). Une minute plus tard, l’arbitre brandit un second carton rouge synonyme d’expulsion pour Sakala. Les Verts se sont remis à rêver d’une victoire. Ils multiplient les attaques.

A la 58’, un défenseur zambien touche de la main un ballon à l’intérieur de la surface, mais l’arbitre ne bronche pas. Il y a eu par la suite quelques occasions dangereuses, à l’image de celles de Bentaleb (61’), Slimani, suite à un joli centre d’Attal (72’) et Saadi (83’) qui venait tous juste de faire son entrée. Mais c’est finalement la Zambie qui réussit à tripler la marque à la 88’ par Mwepu.

A partir de là, le match était réellement plié. Les Verts resteront derniers du groupe B avec un seul point. La rencontre de la 4e journée des éliminatoires dans son match retour face à la Zambie se jouera ce mardi à Constantine. Ghoulam et ses coéquipiers trouveront-ils la force de s’imposer ? Réponse au stade Hamlaoui à partir de 20h30.