Pas de demi-finale pour le Doyen

Le Mouloudia d’Alger ne disputera pas la deuxième finale de son histoire dans une compétition africaine, suite à son élimination, hier soir au stade Radès de Tunis, par le Club Africain, en s’inclinant par 2 buts à 0 (1-0 à l’aller).

Les Tunisois réussissent tout d’abord à ouvrir la marque à la 21’ par l’entremise de Zemzemi, en transformant un penalty généreusement accordé par l’arbitre burundais Thierry Nkurunziza sur une faute imaginaire d’Azzi. Un but qui met les deux à égalité parfaite. En seconde période, alors que les deux équipes se dirigeait vers la séance des tirs au but, le chevronné Khelifa double la marque pour le Club africain, à huit minutes de la fin de la partie, offrant ainsi la qualification à son team, et brisant ainsi le rêve du Doyen de disputer une seconde demi-finale en compétition africaine, après celle de 1976, ponctuée par une consécration en Coupe d’Afrique des clubs champions.

Ainsi, c’est le Club Africain qui affrontera les Sud-Africains de Supersport FC dans la première demi-finale, alors que la seconde opposera le FUS de Rabat au TP Mazembe.