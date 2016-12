Réagissez

Auteur d’ouvrages consacrés au judo, son sport de prédilection, Mustapha Mabed, cadre du sport, ceinture noire 6e dan, éducateur, ancien djs de Tizi Ouzou et d’El Bayadh, récidive, en offrant, cette fois-ci, un beau cadeau de fin d’année à sa ville, à son quartier de toujours El Harrach.

Son ouvrage bien illustré et documenté décline plusieurs décennies de sport, sous les couleurs de l’uSMMC en étrennant des souvenirs qui donneraient la chair de poule aux nostalgiques. Acteur assidu du sport local, Mabed n’est pas en terrain inconnu lorsqu’il s’agit de décortiquer un domaine qu’il connaît si bien. L’apport des anciens, tels que le gardien de l’USMMC des années 1950, Mohamed Gaceb, a sans doute donné du volume à cet ouvrage, où des noms connus d’El Harrach défilent chacun avec son parcours, comme Abdelkader Mana, l’édile de la ville M’barek Alik, Mohamed Benidir, Omar Negaz «Abdou», les Kabri, Meziani, Abdelkader, Lahcène...

Mabed nous invite d’entrée à un rappel historique de la ville de Maison-Carrée, vaste réseau commercial des plus importants d’Afrique du Nord et foyer sportif par excellence du fait de la concentration d’une forte population y passent le Racing club de Maison-Carrée, l’USMMC bien sûr créé en 1935 et d’autres moins connus, comme l’Etoile filante, Draâ El Harrach JSMC, ESMC, CREH, etc.

Dans ce kaléidoscope intéressant défilent des sportifs illustres d’El Harrach comme Kosseiri, ancien entraîneur national de boxe, Bentifour, Kebab, les champions de judo, Omar Kouidri, Mohamed Laïb, des célébrités médiatiques, Hafid Derradji, Lakhdar Berriche, mais aussi des artistes, à l’image de l’Inspecteur Tahar, Dahmane El Harrachi, Kaci Tizi Ouzou, Réda Doumaz, citoyens privilégiés d’El Harrach. Ce livre qui se distingue aussi par des photos d’archive mérite d’être mis en évidence, dès lors qu’il a d’ores et déjà acquis une place de choix dans notre documentation sportive en attendant qu’il le soit dans le cœur des Harrachis.