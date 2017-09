Réagissez

Le marathon de Medghacen, inscrit au calendrier de la FAA, sera...

La huitième édition du marathon international de Medghacen, qui aura lieu à Batna le 7 octobre prochain, est le seul marathon inscrit cette année au calendrier de la Fédération d’athlétisme, avec distance homologuée. Organisé par l’association Les Amis de Medghacen, cet événement sportif majeur, sera jumelé cette fois avec le championnat national de marathon.

Deux autres courses seront au programme : un semi-marathon et une course de 12 km. Cette édition ambitionne d’avoir une participation d’environ 1500 coureurs d’une dizaine de pays, notamment du Canada, d’Angleterre, de France, et d’autres pays européens et africains. Un village marathon et des conférences seront proposés la veille de la course au complexe sportif de Kechida. Mais ce qui rend le marathon international de Medghacen vraiment unique, c’est son enjeu culturel. En effet, si courir un marathon est une performance sportive considérable, prendre part au marathon international de Medghacen est un acte d’envergure pour la préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel algérien et amazigh.

Par ailleurs, la patience des membres de l’association Les Amis de Medghacen et leur militantisme culturel et sportif semblent avoir payé. En effet, cette huitième édition se distingue par la participation, pour la première fois, des responsables locaux. Du moins par leurs promesses. En effet, le nouveau wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, promet à l’organisation une importante contribution financière, en plus de sa présence pour le départ. La chef de daïra d’El Madher, où passe le tracé du marathon et du semi-marathon, promet, quant à elle, de participer par des fournitures et des services. Si cela se concrétise, en plus d’aider à la pérennité du marathon, cela constituera un atout considérable pour la progression de l’événement pour être de taille à affronter ses concurrents maghrébins, et pourquoi pas européens.