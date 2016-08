Participation algérienne aux JO-2016 : Ould Ali réitère ses satisfactions

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réitéré mercredi ses satisfactions quant aux résultats obtenus par les Algériens aux jeux Olympiques-2016 de Rio où ils se sont contentés de deux médailles d'argent, estimant que ce nombre aurait pu être plus important.

A son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, la délégation algérienne a été reçue par le ministre Ould Ali dans le salon d'honneur, où il a discuté pendant un bon moment, aussi bien avec les athlètes qu'avec leurs entraîneurs.

"J'ai félicité nos représentants à Rio pour les efforts qu'ils ont fournis et dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats obtenus", a déclaré le ministre devant les journalistes à sa sortie du salon d'honneur. "L'Algérie aurait pu décrocher un nombre plus important de médailles", a estimé M. Ould Ali, grâce à la boxe notamment dont la performance a été remise en cause, selon lui, par "l'arbitrage".

Mêmes propos chez le Directeur technique national de boxe, Mourad Meziane, qui pour justifier les résultats négatifs de ses pugilistes, a évoqué "un tirage au sort défavorable" qui a compliqué un peu plus la tâche des Algériens. "Nos boxeurs n'ont rien à se reprocher. Nous sommes même très satisfaits de leur rendement, car ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes", a-t-il tenté de positiver. Les sportifs algériens sont arrivés vers 9h30 à Alger, en l'absence du double médaillé d'argent à Rio, Taoufik Makhloufi, qui s'est déplacé directement en France où il doit participer samedi à Saint-Denis au meeting IAAF Diamond League. C'est donc le décathlonien Larbi Bourrada qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe, puisque les rares fans présents à l'aéroport ne semblaient avoir d'yeux que pour lui.

Le champion d'Afrique en titre, qui a décroché la 5e place aux JO de Rio avec, en prime, un nouveau record d'Afrique, a été littéralement porté en triomphe par ses fans, avant de quitter l'aéroport en paradant avec le drapeau national sur les épaules, à bord d'un véhicule de type 4x4, venu le récupérer.