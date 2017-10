Partenariat JSK – Groupe Cavallo : Les Italiens se retirent

Réagissez

Le projet de partenariat entre le groupe italien Cavallo Rocco et la JSK est tombé à l’eau. Le patron du groupe Cavallo a décidé officiellement de se désister en abandonnant son projet d’investir à la JSK.

Il a chargé son conseiller technique, Enrico Fabbro, de l’annoncer aux responsables du directoire des Canaris, vendredi soir, en marge de la rencontre de championnat JSK-USB. Accompagné de M. Grazianni, un proche collaborateur de Rocco Cavallo, le technicien italien Enrico Fabbro a rencontré brièvement le président du directoire, Hamid Sadmi, et ses collaborateurs, Me Meriem, Kamel Termoul et Idir Yahi, pour leur annoncer la décision de Cavallo de se retirer des négociations engagées depuis près de deux mois.

Les Italiens — qui ont constaté que rien n’a été fait du côté du directoire, comme exigé lors de la réunion du 16 octobre, notamment la convocation des AG du CSA et de la SSPA pour donner leur approbation à la création d’une société mixte, et qu’ils n’ont pas demandé un échéancier à la direction des Impôts et à la CNAS pour éponger une partie des dettes dans le but de fourbir des extraits de rôle apurés de la SSPA — ont donc décidé d’abandonner le projet et de se retirer définitivement.

Pour essayer de sauver le partenariat, et donc sa tête à la direction du club, le président du directoire a tenté de gagner du temps, en demandant aux Italiens de patienter encore un mois ou deux. Une doléance qui s’est heurtée à un refus catégorique, face à l’intransigeance des Italiens qui ont décidé de se retirer définitivement du projet. Un des collaborateurs des Italiens nous a indiqué que Cavallo Rocco ne compte pas se retirer sans informer l’opinion publique sur les raisons de son désistement. A cet effet, Cavallo devrait se déplacer à Alger, probablement jeudi, ou en début de semaine prochaine, pour animer un point de presse où il devrait expliquer toutes les étapes des négociations avec le directoire de la JSK et surtout les raisons qui l’ont poussé à se désister.

