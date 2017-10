Réagissez

Le projet de partenariat entre la JS Kabylie et les Italiens du groupe Cavallo Rocco — malgré les quelques réserves émises par le cabinet d’avocats algérien Del, représentant les Italiens, lors de la rencontre de lundi dernier entre les deux parties — pourrait toutefois voir le jour, et n’est pas totalement voué à l’échec, même si tout est désormais tributaire des responsables de la JSK.

Selon un proche du dossier, ayant pris part à ladite réunion, la problématique posée par le fait que le CSA détient 86% des actions de la JSK et que le terrain de 3800 m2, qui devra servir à la construction, serait cédé à la SSPA, avec un acte réclamé par le groupe d’avocats — sans omettre le fait que la valeur du terrain en question a connu une réévaluation en l’espace de trois mois, passant de 25 millions de dinars à 600 millions de dinars, du reste relevé par le cabinet Del — a donné lieu à une nouvelle proposition de la part du président du directoire de la JSK, dans le but de conclure un partenariat. A cet effet, il a été proposé par le responsable de la JSK, pour la revalorisation du terrain en question, qui pour rappel est le seul actif proposé par les responsables du club, de créer une société mixte dénommée JSK-Cavallo Construction, qui sera en charge de bâtir un hôtel 4 étoiles de 85 chambres, un centre sportif avec plusieurs infrastructures (dont une clinique spécialisée) et enfin un centre commercial.

Une société mixte pour donner donc forme au partenariat JSK-Cavallo Group, en attendant d’aborder par la suite la question de l’ouverture du capital, sachant que le patron du groupe italien, Cavallo Rocco, a réitéré son intention d’intégrer le capital du club, à condition qu’une cession de 49% des parts lui soit faite. Une proposition pour laquelle le groupe Del et Cavallo Rocco n’ont pas, jusqu’ici, eu de réponse favorable, toujours selon notre source. Les Italiens n’ont pas trouvé donc, dans la forme du moins, d’objection à cette nouvelle proposition.

Sur conseil des avocats du cabinet Del, il a été demandé aux responsables de la JSK de soumettre la proposition à l’AG du CSA en tant qu’actionnaire majoritaire, puis à l’AG des actionnaires, pour que ces derniers donnent leur quitus et approuvent le projet, comme l’exige la procédure, avant de s’attaquer aux formalités administratives d’usage pour la mise sur pied de cette société mixte, renvoyant ainsi la balle dans le camp de la JSK. Toujours est-il, et selon un des présents à cette réunion, qui a duré plus de 5 heures, il reste à la direction à éclaircir certains points au niveau des chiffres et des bilans présentés par la direction, ainsi que les documents du commissaire aux comptes et autre justificatif relatif à la fiscalité du club et à ses dettes, estimées à plus de 30 milliards de centimes. Les avocats du cabinet Del voudraient d’ailleurs un bilan financier plus approfondi, songeant même à faire un audit, en raison de l’absence de données précises sur l’actif de la JSK.

A noter enfin, que lors de la réunion, il a été proposé par Cavallo Rocco de nommer Enrico Fabbro conseiller technique à la JSK au vu de son expérience, tout en assurant qu’il sera rémunéré par les Italiens. Une proposition saluée par le premier responsable de la JSK.