Paris SG Mbappé, le liant de la «MCN»

Face au Bayern de Munich, Mbappé a justifié tout le...

Avec Monaco, il épatait toute l’Europe du foot par son incroyable sens du but. Sous le maillot du Paris SG, Kylian Mbappé, 18 ans, impressionne par ses talents de passeur pour mettre en orbite Cavani et Neymar, comme mercredi contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions.

«Je ne veux pas lui lancer trop de fleurs, mais il les mérite, ce qu’il est capable de faire à son jeune âge, c’est exceptionnel.» L’hommage vient d’un homme qui a joué avec Zinédine Zidane : Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. Mbappé n’a pas encore le permis de conduire, mais sait déjà tout faire avec un ballon. Sa panoplie complète pourrait lui permettre d’enchaîner les buts ? Elle sert plutôt à les offrir sur un plateau à ses coéquipiers de la «MCN» comme face au Bayern !

D’abord Cavani : sur un premier contre éclair qu’il initie, le prodige de Bondy perce plein axe avant de le servir idéalement, mais le tir de l’Uruguayen est trop croisé pour faire le break (27’). Lancé en profondeur cinq minutes plus tard sur le côté droit, Mbappé fait parler sa vision du jeu : au lieu de profiter de sa vitesse pour éliminer Süle, il préfère marquer un temps d’arrêt pour se retourner et servir en retrait le «Matador», qui ne manque pas de conclure cette belle offrande d’une frappe enroulée imparable (2-0, 32’).

Et sans le retour de Martinez, son centre parfait pour le n°9 parisien aurait encore pu faire mouche (58’). Pour servir Neymar, le dernier maillon du trident le plus cher de l’histoire (466 millions d’euros déboursés par le PSG), il a dû s’y reprendre à deux fois. Après une tentative de une-deux avortée par Kimmich (38’), l’international français (6 sélections, 1 but) a réussi à trouver son partenaire grâce à une inspiration géniale. Une fois Alaba mystifié d’un «râteau» supersonique, il voit son centre fort, mal dégagé par Martinez, repris victorieusement par le Brésilien (3-0, 63’). «C’est un joueur qui va vraiment très vite.

Il manquait un joueur comme ça. Il ne fait jamais de choix stupides, il va pour marquer, créer des occasions et ça c’est un grand joueur», a salué son coéquipier Marco Verratti, après la rencontre. «Il fait des choix pour aider l’équipe. Il ne joue jamais pour lui. C’est un joueur qui a un avenir... même si dans le présent il est très fort! On a la chance de l’avoir ici, on cherche à le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse exprimer tout son talent», a ajouté l’Italien Neymar.

Malgré ce récital collectif conclu par une standing ovation du public du Parc-des-Princes, ce perfectionniste a fait la moue au moment de son remplacement (79’). «Qui est content de sortir ? Après, ça fait partie du métier de coach, il doit savoir gérer les temps de jeu de tout le monde. Il y a de grands joueurs, Angel (Di Maria) en est un et il fallait aussi le faire jouer, après, je n’ai jamais aimé sortir, donc, je ne vais pas dire que ça va commencer (rires)», a-t-il expliqué. «Je me sens privilégié de jouer à côté de lui.

C’est encore un gamin, mais c’est un grand joueur. Sur le terrain, on dirait qu’il a déjà trente ans (sourire). Je pense que c’est un joueur qui va faire de grandes choses et qui va à coup sûr briguer le Ballon d’or», a même dit Neymar, sur les télévisions brésiliennes. Comme un symbole après le coup de sifflet final, Franck Ribéry, resté sur le banc du Bayern malgré son statut de vice-champion du monde 2006 avec l’équipe de France et de 3e du Ballon d’or 2013, n’a pas manqué l’occasion d’adouber le symbole de la relève bleue.«C’est un exemple pour nous les jeunes. Il m’a demandé de continuer de travailler et d’avoir la tête sur les épaules comme je le fais», a confié Mbappé.