La formation algéroise du Paradou AC vient de terminer cette phase aller champion d’hiver, à une journée de son terme, et ce, à l’issue du précieux succès arraché mardi face à la JSM Béjaïa (1-2) grâce aux réalisations de Bouaâbta (47’) et Meziani (66’).

Menés au score dès la 2’ suite à un penalty transformé par le buteur de la JSMB, Ounas, les Pacites ont bien réagi en seconde période en fournissant une belle prestation avec notamment des changements gagnants du staff technique, dont celui de Meziani qui a offert le but de la victoire à son équipe. En disposant d’un rival à l’accession, voilà que les gars du président Zetchi réussissent un véritable parcours de champion en confortant leur place de leader (31 points), avec en prime cinq longueurs d’avance sur le dauphin, l’USM Blida.

L’entraîneur adjoint du PAC, Saber Cherif, a déclaré à propos de cette victoire : «Je crois que nous venons de remporter une belle victoire amplement méritée, vu le rendement que nous avons fourni sur le terrain ; puisqu’en dépit du but encaissé en première période, nous avons réussi à revenir dans le match et inscrire deux buts qui ont été suffisants pour consolider notre place de leader et accroître nos chances pour l’accession en Ligue 1.

Nous avons réalisé un parcours de champion depuis l’entame de la saison et cela grâce aux efforts fournis par tout le monde.» Cette victoire décrochée à Béjaïa est la 9e pour le Paradou AC, qui compte quatre nuls et une seule défaite. Il est à signaler que le leader affrontera la JSM Skikda à Dar El Beïda, lors de l’ultime journée prévue ce samedi.