PAC : Attal convoité par le Bétis Séville

Les joueurs formés à l’académie du Paradou athlétic club (PAC) font l’objet de convoitises de la part de clubs européens. Youcef Attal (21 ans) et Tayeb Meziani (21 ans) sont sur les tablettes, respectivement du Bétis Séville (Espagne) et le FC Toulouse (France). Le club andalou a fait une offre de transfert officiel au Paradou pour son jeune et prometteur attaquant, Youcef Attal.

Toulouse emballé par le talent de Tayeb Meziani fait le forcing pour attirer le joueur du PAC.

Par ailleurs, le nouveau coach de Lille (France), l’Argentin Marcelo Bielsa a fixé comme priorité de son recrutement le jeune défenseur algérien de Rennes, Ramy Bensebaini. L’offre transmise par Lille est de 10 millions d’euros. Cet intérêt du coach argentin pour le jeune joueur algérien témoigne de la valeur montante de ce footballeur formé à l’académie du Paradou.