Le gouvernement Ouyahia va-t-il mettre fin à l’attitude «interventionniste» du ministère de la Jeunesse et des Sports, de rigueur depuis l’entame du processus de renouvellement des instances sportives ?

Dans le huitième chapitre intitulé «La promotion de la jeunesse et le développement de la pratique sportive», consacré au sport, de son plan d’action, adopté par le Conseil des ministres mercredi dernier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, indique que «le gouvernement veillera à l’existence de relations de considération et de complémentarité avec les différentes instances sportives nationales du sport». Une «orientation» importante, en ce moment précis, où les relations de la tutelle avec certaines instances sportives sont, pour le moins, conflictuelles.

Une «attitude» qui a même été assimilée à de l’ «ingérence». Il n’y a qu’à rappeler les différentes critiques émises par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, à l’endroit du désormais ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, ce qui, de l’avis de plus d’un, a précipité son départ et l’avènement de Kheireddine Zetchi, ou bien celles concernant la réélection de Mustapha Berraf à la tête du Comité olympique algérien (COA). En évoquant, dans son plan d’action, des «relations de considération et de complémentarité», le Premier ministre détermine sûrement un cap à suivre concernant les rapports qui devront être établis entre la tutelle et les différentes instances sportives.

Cap sur les Jeux africains d’Alger et méditerranéens d’Oran

Pour le reste, en plus des habituels mots d’ordre exprimés à chaque fois relatifs à «la promotion de la pratique sportive en milieu scolaire, ainsi que de la pratique et la compétition sportives en milieu universitaire», sans que cela ne se traduise concrètement sur le terrain, le gouvernement a mis l’accent sur deux rendez-vous internationaux que l’Algérie compte organiser dans un futur proche. «Il (le gouvernement, ndlr) poursuivra également la réalisation de grandes infrastructures destinées au sport de compétition, tout comme il réunira les conditions requises pour le succès des Jeux africains de 2018 à Alger, et des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran», indique Ouyahia dans son plan d’action. Pour dire toute l’importance qu’accordent les autorités à ces deux événements.

En dernier lieu, Ahmed Ouyahia a tenu à rappeler dans ce document le nombre d’infrastructures sportives réalisées depuis 2000. «L’égal accès à la pratique sportive et le développement de cette dernière constituent des objectifs constants de l’Etat, qui n’a pas ménagé ses efforts pour les promouvoir, comme en témoignent les réalisations accumulées entre 2000 et 2017, avec notamment 44 stades omnisports portant ainsi leur total à 78 unités ; 320 salles omnisports dont l’Algérie compte aujourd’hui 493 ; 115 piscines dont le total s’élève actuellement à 143 ; 605 complexes sportifs de proximité, portant ainsi leur total à 648», rappelle le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, dans son plan d’action.