Réagissez

L’association Ouled El Houma organise une cérémonie d’hommage aux anciennes personnalités sportives qui ont représenté dignement le football algérien.

Cette cérémonie de reconnaissance est prévue le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h au salon d’honneur du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger (stade du 5 Juillet), et ce, en l’honneur de Rachid Khelouiati, ancien président de l’USMA et membre fondateur de la Ligue nationale de football (LNF), dont il a été le premier président, le regretté Rachid Harraïgue, ancien président du CRB et de la FAF qui a marqué de son empreinte le football algérien, ainsi que le regretté Khaled Adjali, ancien dirigeant du MC Alger.

Il est prévu aussi d’honorer d’anciens arbitres internationaux qui ont représenté dignement la corporation, à l’image de Saïd Roumane, Mohamed Tighilt, Mahmoud Osmane et Maamar Bensaïdi. Toute la presse est cordialement invitée.

Sur un autre volet et dans le cadre de la réinsertion des jeunes détenus par le sport, l’association Ouled El Houma se déplacera aujourd’hui à Béjaïa pour organiser la finale de la Coupe d’Algérie des détenus, placée sous le thème de la lutte contre la violence. Cette finale opposera l’équipe de l’Etablissement pénitentiaire de Béjaïa et celle de l’établissement pénitentiaire de Jijel. A cette occasion, le président de l’Association, Abderrahmane Bergui, récompensera les jeunes détenus qui ont réussi avec succès leurs examens.