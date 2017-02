Réagissez

Dans le cadre des activités sportives et culturelles au profit des détenus, l’Association Ouled El Houma organise, sous le patronage du ministre de la Justice et garde des Sceaux, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que la direction générale des établissements pénitentiaires, la 7e édition de la Coupe d’Algérie des détenus-2017 sous le thème de «La lutte contre la violence» dans le cadre de la sensibilisation au sein des établissements pénitentiaires. Il est également prévu des conférences sur tous les fléaux au sein des établissements pénitentiaires, qui seront animées par Abderrahmane Bergui. Durant la saison 2017, l’Association compte mettre en œuvre un programme ambitieux en organisant de manière régulière les jeux sportifs au sein des établissements pénitentiaires en football, handball, jeux d’échecs, concours d’haltérophile, semi-marathon au profit des détenus préparant les examens d’enseignement général et de formation professionnelle dans le cadre de leur réinsertion sociale.