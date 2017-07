Ouled El Houma : Jeux sportifs de la fraternité

Réagissez

Dans le cadre des activités sportives en milieu carcéral, l’association Ouled El Houma, sous le patronage du ministre de la Justice et garde des Sceaux, au profit des détenus au sein de l’établissement pénitentiaire de Koléa, a organisé les Jeux sportifs de la fraternité (semi-marathon, basket-ball, volley-ball, jeux d’échecs, tennis de table et football), qui ont connu un vif succès. Pour ce qui est de la rencontre de football inédite et unique en son genre, opposant l’équipe des détenus à l’équipe de la police, cette dernière a remporté le match par deux buts à zéro. Cette rencontre capitale, qui a été dirigée par l’ancien arbitre international Abderrahmane Bergui, président de l’association Ouled El Houma, s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un très bon esprit sportif.