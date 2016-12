Réagissez

L’association Ouled El Houma a honoré trois personnalités sportives qui ont loyalement servi le football, hier, au salon du stade du 5 Juillet.

Deux à titre posthume, Rachid Herraïgue, ancien président du CM Belouizdad et de la Fédération algérienne de football, et Adjani, dirigeant du MC Alger, et le troisième, que Dieu lui prête longue vie, Rachid Khelouati, ancien dirigeant de l’USM Alger et président de la Ligue nationale de football (LNF).Beaucoup d’anciens responsables et dirigeants de la Fédération, les ministres Mouldi Aïssaoui, Hamid Berchiche, des membres de la glorieuse équipe du FLN, Mohamed Soukhane, Mohamed Maouche, Hamid Zouba, entraîneurs, Ahmed Arab, Hamid Bacha, joueurs qui ont fait le bonheur de clubs, Mokhtar Kalem (CRB), Hassan Zemam (ASPTT), Hassan Tahir, Zoubir Bachi, Omar Betrouni, Ali Bencheikh (MCA), Saïd Allik, Hamid Bernaoui, Réda Abdouch (USMA), Mouloud Iboud, Lyes Bahbouh (JSK), Djamel Oulmane (DNC), sans oublier

Djaafar Yefsah, ex-cadre au MJS, Belaïd Hechaïchi, ex-dirigeant du CRB, et de nombreux arbitres qui ont raccroché le sifflet ont tenu à marquer leur présence lors de cette sympathique cérémonie que Abderrahmane Bergui et ses anciens collègues de l’arbitrage ont organisée avec succès. Une belle initiative qui a connu un franc succès.